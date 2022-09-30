张福权，70 后创业老兵。初中没毕业便开始跟随父亲做生意，30 岁转入电梯配件行业自主创业。二十年来，他内贸外贸都做得有声有色，并成立了整梯电梯品牌 “富吉电梯”。朴实、乐观、自律、善于学习是他身上鲜明的标签。“知天命” 的年纪，无论是体能还是心境，都使人很难再向外探索，而他不仅在备战西安马拉松，还爱上了骑机车这项充满速度与激情的运动。

回首二十载创业生涯，从一个乡村来到大城市连公交车都总是坐反的人，一路做到中国电梯配件外贸出口第一名；从孤军奋战，到如今的 150 人团队；产品也从最开始的西安市场，到行销全球。历经白手起家、一路拼搏的艰辛，他活得愈发通透，看得清复杂的人生，也读得懂现世的纷争。凭借生来就伴随自己的朴实和长期的向上追求，他从草根进化为一名优秀的小微企业家。

疾风起，不言弃

若非一场意外，张福权也许不会走出山东。

他出生于山东农村，自小便跟随在父亲身边做点小生意养家糊口。家中有一个工厂，但持续亏损使得家中负债累累。父亲只身赴西安打工还债，但祸不单行，没过多久坏消息便从千里之外的西安传来，父亲遭遇车祸身故。

顶梁柱的离开使日子过得更为艰难，一个个债主来势汹汹，在家听到摩托车的声音都会令他害怕。无路可走之际，张福权出面向大家保证，自己会外出挣钱还债。之后，他选择离开新婚的妻子和刚出生不久的儿子，在 29 岁的年纪，只身来到西安。

2002 年底张福权开始在西安做电梯配件生意。一般的电梯行业创业者，要么出身工厂车间，要么有机械学习背景。他快速进入这个领域的方法，是每天站在一台观光电梯下观察其中的机械原理，同时基于自己打工时候积累的经验，一次又一次地在头脑中模拟推演，那些模糊的东西逐渐清晰。他说：“当你不了解一个专业的时候，恰恰少了一堵墙。一开始就懂技术会有限制，我从市场及客户的角度出发，一定比别人更快一点。”

认准电梯配件这个赛道，张福权一直保持乐观的心态。“电话一响，黄金万两” 是他的 “心灵咒语”。他躬身入局时，西安市场上有 15 家做电梯配件的公司，很长一段时间都没赚到钱，但赚不到钱反而使他越有信心。同行离开，他看到的是别人的市场归他了；同行进来，他看到的是这市场一定有利可图。6 年时间过去，当时市场上的 15 家同行早已销声匿迹。

乐观的心态只是一面，更多的是他长期以来的付出。早年间只身离家到西安打拼，他一次都没有回过老家。直到 2006 年，他才以每年一次这样稳定的频率去看望家人。

打大算盘，算大账

对于国内的产品和市场，张福权一直有清晰的认知。他看到中国制造业发达带来产能过剩的现状，价格低、品质好，国内趋近饱和，国外却是蓝海，他开始积极寻找公司的第二增长曲线。在洞察到海外发展中国家对电梯配件产品有较大需求后，张福权果断抽身，将公司的业务重心转移至外贸出口。正是这一转型，也让他有了更大的视野及格局。

刚开始做外贸的时候，张福权只能招人，完全不懂外语，更经历过全体外贸业务员带资出走的困境，所以 “让员工为自己工作” 成为张福权的口头禅。他的管理哲学，是使每个员工都成为公司股东，业绩分成之外，年底也舍得给员工相当好的分红，事情大家一起干，赚到钱大家都有份。这样不仅保证了公司的利益及长远发展，更提高了人员的稳定性。最长的一位员工已经在公司工作长达 15 年，公司半数以上的员工也都超过了 8 年。谈及公司在外贸出口方面取得的成绩，张福权最想强调及感谢的，是背后的团队。

目前，张福权的海外业务硕果累累，公司 90% 的业务重心都放在外贸出口上。随着市场逐步扩大，很多国家的外贸收款问题却成为张福权生意扩大的阻碍。团队开始寻找一切解决收款问题的方法，偶然间在网上搜索到 XTransfer 的广告后就去积极尝试，顺利解决了很多问题。张福权也顺理成章地成为 XTransfer 的西安客户代言人。

深思熟虑，打造整梯品牌

张福权做电梯配件外贸出口多年，对海外各个市场的买家喜欢什么样的产品、接受什么样的价位，他心里门儿清。 同时，他更看到了中国制造业大国的现状：“我们在成本控制上有着绝对的优势，但是必须要从单纯的制造向品牌去转变，走品牌之路。”

建立自己的整梯品牌，张福权将其视为公司业务的深化改革。他从战略层面深度思考，将品牌分为品+牌，并指出很多中国企业更在意的是销售额，有 “牌子” 简单，但品牌策划是一门很深的学问。而他每天都在思考，作为一个新品牌，买家选择我们而不选择其它的理由。张福权认为如果没有这个理由存在，不管获得多少资源、拿到多少询盘都很难抓住。“现在中国的企业必须要有品牌概念，必须要建设自己的品牌，要在客户的心智中形成独有的位置，就是他还没看见东西，就已经选择了你。” 作为老板，他向员工输出的是品牌价值，而不是教员工去如何寻找客户。今年年初，公司定了 300 台整梯的销售目标，9 月份销售额就已经超过这个数字了。

此外，张福权也在打造他的个人 “品牌”，在西安外贸圈，他是小有名气的外贸讲师。在生意逐渐做大的过程中，越来越多的人向他请教，他自己也乐于并善于去分享。“给别人分享的时候，自己收获是最大的。帮别人化解困难时，第一个化解的人一定是自己。” 一边培训一边做企业实践总结，在实践中感悟到经营企业的规律，深入洞察人性，知人、识人、用人。他讲自己所行，行自己所讲，也建立起自身作为讲师的影响力。

持续学习，必有回响

没有人能随随便便成功。从农村少年到如今的企业家，张福权这一路走来倚仗的，除了 “不赚到钱不回家” 的坚韧，还有持续学习的进取心。

2005 年，对于张福权来说也意义深重。这一年，互联网刚刚进入少数人视线。张福权则借助互联网，迎来了自己商业道路上的第一个大转折。“那时候西安已经有了网吧，我听说有一个网站叫做百度，可以搜索到很多信息。于是我去网吧看百度，最开始，我甚至不知道这两个字怎么写，以为是 ‘摆渡船’ 的 ‘摆渡’，但怎么也找不到这个网站。” 学会使用百度之后，张福权一次次去网吧，搜索有用的信息，存在当时流行的 “软盘” 里，然后再找打印店打印出来，逐字逐句地学习。

后来，张福权意识到，既然可以在网上获取信息，那就也可以发布信息，他可以利用网络这个渠道拓展客户。2006 年，他花了 4500 元买了一台电脑，这对当时的张福权来说算是 “下了血本”。他请了一个工程师帮助他搭建网站，“但是我不要他帮我做，我要他教我做，该给的钱我一分不会少，但我自己必须要学会。“

网站建成之后，张福权发现，利用互联网做推广，比通过业务员获客成本低很多。于是，张福权开始一个人做业务，床底下放两箱货。“当时许多人看他一个人也不出去跑，认为他一定会干死。而恰恰相反的是，通过互联网找到他的客户，都认为他一定是个大公司。” 现在回想起来，我可能是第一波吃到 ‘互联网红利’ 的人。”

借助互联网东风，张福权的生意越做越大，到了 2008 年，他一个人开始忙不过来。“最开始，我招了一个女孩帮助我，可是没过多久她就离开了，并带走了所有客户资源。更过分的是，收了款没发货，客户来问的时候他才反应过来。这时候我意识到，我完全不懂管理，必须要去学习。”

经过慎重的选择，张福权决定报名一个线下培训班。“这个培训班一年的费用是 12 万 8，这对当时的我来说简直是天文数字。但是犹豫了几个晚上之后，我决定还是去报名，“人越穷的时候越需要学习。”

那是张福权第一次坐飞机去陌生的城市，他如饥似渴地学习，回来之后再将学到的理论运用在工作和管理中。这成为了张福权商业道路上的第二个大转折。

张福权把自我提升之路分为两条，第一条是先实践、积累丰富的经历，再从经历中提取经验，形成自己的思想；而第二条则是通过学习，把别人的经验和思想贯穿到自己的事业和人生中。“我的前半生，走的是第一条路，一个人摸爬滚打；而通过学习，我找到了第二条路，这让我的后半生少走许多弯路。”

现在的张福权，虽然已过 “知天命” 之年，但他依然在坚持学习的路上。跑马拉松，骑机车，打造自己的品牌，把自己的创业经验分享给更多人…回顾这段创业的旅程，实际上非常简单和纯粹，“磨练心智，自我精进。”