标致对 2023 e-208 进行了一些重要的实际升级，为畅销的小型电动汽车提供了马力提升和电动续航里程的有益改进。标致系列中最小的电动汽车这次看起来没有任何不同，这对我们来说很好，因为 208 很容易成为该细分市场中外观最好的超级迷你车。但是，由于 2023 款汽车从其最近升级的 e-308 兄弟那里借用了硬件，这次的规格表要漂亮得多。

升级的核心是一个新的、更有力的电动机，虽然输出扭矩为 191 lb-ft (260 Nm) 不变。加入更强大的电动机的是一个新的、更高效的电池组，它从 50 到 51 千瓦时（48.1 千瓦时可用）小幅增长，​​有助于将 e-208 的电动行驶里程扩展到 248 英里（400 公里）。这比去年的汽车增加了 24 英里（38 公里），后者的续航里程已在 2021 年底扩大到 225 英里（362 公里）。当 e-208 于 2019 年底首次亮相时，它的续航里程仅为 211 英里（340 公里）。

2023 继承了 2022 年引入的其他优势，包括热泵与挡风玻璃上的湿度传感器配对，有助于在使用气候控制时保持电荷、低滚动阻力轮胎和修改后的传动比。7.4 kW 充电器是标准配置，三相 11 kW 版本是可选的，相当快速的 100 kW 充电能力使 e-208 的电池能够在 25 分钟内使用公共充电器从 20% 充到 80% 。