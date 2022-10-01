新造车势力最怕的是销量的下滑，随着时间的推移，盘子越变越大，这个时候销量要做上去才能有所补益。如果销量下滑，就会面临比较大的运营压力。所以，这次理想憋了大招，带来了 L7 和 L8 两款新车。

从布局上，理想 L9 是家庭智能旗舰六座 SUV（全尺寸，50 万元以内），理想 L8 是家庭智能豪华六座 SUV（中大型，40 万元以内），理想 L7 是家庭智能旗舰五座 SUV（中大型，40 万元以内），还有一款理想 L6 是家庭智能豪华五座 SUV（中型，30 万元以内）。

理想 L7 是一款豪华中大型 SUV，作为理想汽车的首款中大型五座旗舰 SUV，理想 L7 的车身长 5050 毫米，车宽 1995 毫米，车高为 1750 毫米，轴距 3005 毫米，尺寸在豪华中大型五座 SUV 产品中出类拔萃。

作为一款家庭旗舰中大型五座 SUV，灵活的第二排布局同样重要。理想 L7 的后排中央座椅放倒后，即可变成一个超大扶手，与车门上的柔软肘托环抱整个座椅，将一个豪华舒适的电动三人沙发立刻变成两个独立的 VIP 座椅。配合 7.3.4 全景声音响系统、双层隔音玻璃，让您拥有沉浸式的音响体验。

理想 L7 采用了理想汽车全新的四驱增程电动系统，CLTC 综合续航里程达到 1315 公里，WLTC 综合续航里程达到 1100 公里；理想 L7 同时标配采用自研智能空气悬架控制系统的理想魔毯空气悬架。

理想 L7 Pro 搭载全自研的智能驾驶理想 AD Pro 版系统和智能空间 Pro 版系统，理想 L7 Max 则采用了全自研的智能驾驶理想 AD Max 版系统和智能空间 Max 版系统，更广泛地满足家庭用户的细分需求。

理想 L7 Pro 将标配理想 AD Pro 智能辅助驾驶系统，并将成为全球首个采用国产智能驾驶芯片地平线征程 5 的车型，总算力为 128TOPS。理想 AD Pro 智能辅助驾驶系统采用以视觉为主的多传感器融合方案，感知、决策、控制和算法全部自主研发，并标配高速 NOA 导航辅助驾驶功能。

理想 L7 Max 将标配理想 AD Max 智能辅助驾驶系统。理想 AD Max 智能辅助驾驶系统所搭载的双英伟达 Orin-X 算力芯片，总算力达到 508TOPS，能实时高效地处理高清摄像头、激光雷达、毫米波雷达以及超声波传感器的融合信号。双处理器互为算力冗余，使智能驾驶系统运行更稳定。

理想 L8 Pro 将标配理想 AD Pro 智能辅助驾驶系统，并将成为全球首个采用国产智能驾驶芯片地平线征程 5 的车型，总算力为 128TOPS。理想 AD Pro 采用纯视觉方案，感知、决策、控制和算法全部自主研发，并标配高速 NOA 导航辅助驾驶功能。

理想 L8 Max 将标配理想 AD Max 智能辅助驾驶系统。理想 AD Max 智能辅助驾驶系统所搭载的双英伟达 Orin-X 算力芯片，总算力达到 508TOPS，能实时高效地处理高清摄像头、激光雷达、毫米波雷达以及超声波传感器的融合信号。双处理器互为算力冗余，使智能驾驶系统运行更稳定，未来该套系统将实现全场景的智能辅助驾驶功能。

理想 L8 Pro 在传承了理想 ONE 的四屏语音交互功能的基础上，针对全车的娱乐体验再次进行了提升。所使用的智能空间 Pro 系统采用了双 15.7 英寸 3K 分辨率的 LCD 双连屏幕，支持 Type-C 有线投屏，19 个扬声器配合 7.3.4 杜比全景声技术提供了高品质的音响体验。此外，理想 L8 Pro 采用了一块高通骁龙 8155 车规级芯片，保证了交互的流畅性和响应速度。

理想 L8 Max 所搭载的智能空间 Max 系统拥有三块 15.7 英寸的 LCD 屏幕、21 个扬声器、7.3.4 杜比全景声技术以及 3D ToF 传感器为车内乘客提供了极致的全车影音体验。此外，理想 L8 Max 采用了两颗高通骁龙 8155 车规级芯片，为驾驶、AI、软件和娱乐提供强大的计算能力，并可通过一线直连任天堂 Switch 和 AR 眼镜，为车内的用户提供全新视听体验。