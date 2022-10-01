Polestar 发布了即将推出的 Polestar 3 的另一个预告片，同时透露了有关将于 10 月 12 日首次亮相的电动性能 SUV 的更多信息。Polestar 的首款 SUV 将基于沃尔沃 EX90 旗舰车型，即 XC90 的 EV 继任者。然而，它将带来一个完全重新设计的车身，具有更运动的姿态和更符合空气动力学的车顶线，以及独特且更强大的双电机动力系统和 Polestar Engineering 的特定版本底盘设置。

更具体地说，当使用可选的 Performance Pack 指定时，双电机动力总成将产生高达 510 hp (380 kW / 517 PS) 和 910 Nm (671.2 lb-ft) 的扭矩。这些数字令人印象深刻，但 SUV 不如 Polestar 5 电动豪华旅行车强大。该系统将提供全轮驱动能力，并将为后偏置，通过后置电动机上的双离合器系统实现扭矩矢量控制。

Polestar Engineering 将专门调整主动阻尼器和双室空气悬架，以实现更锐利的驾驶动态，每两毫秒进行一次自动调整。Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 表示，该车型具有 “在眨眼之间从舒适的巡洋舰转变为锐利、敏捷的性能车的能力”，这得益于 “低重心和宽轨道” . 从之前的公告中，我们还知道，在 WLTP 循环中，目标续航里程超过 600 公里（372 英里），这得益于大型电池组。

在视觉上，我们几乎从各个角度看到了 Polestar 3 ，包括一张暴露的侧面照片。最新的预告片集中在后部，展示了全宽 LED 尾灯和狭窄的后挡风玻璃。Polestar 还透露，这款 SUV 的气门盖、安全带和激光蚀刻的内部灯条上都将采用金色装饰。与沃尔沃 EX90 一样，Polestar 3 将配备先进的安全系统，同时采用 NVIDIA 的集中式核心计算。

Polestar 3 将于 10 月 12 日在丹麦哥本哈根举行的一场特别活动中首次亮相，该活动由首席执行官 Thomas Ingenlath 和设计主管 Maximilian Missoni 策划。