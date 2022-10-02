BMW M GmbH 为我们带来了其首款配备电气化驱动系统的高性能汽车。由 V8 汽油发动机和异常强大的电动机组成的插电式混合动力系统赋予 BMW XM 迷人的动态能力。全新开发的 M HYBRID 驱动系统、奢华的设计以及 BMW XM 内部渐进式的豪华氛围，共同为高性能领域的运动型多功能车 (SAV) 概念带来全新诠释。

BMW XM 中的 M HYBRID 驱动系统提供 495 kW/683 hp 的总输出功率（由高达 360 kW/489 hp 的内燃机和高达 145 kW/197 hp 的电驱动系统组合产生）. 它以新开发的经典高转速 V8 发动机为基础，采用先进的 M TwinPower Turbo 技术。4.4 升的装置具有跨排排气歧管和优化的油分离过程。

八缸发动机由集成在八速 M Steptronic 变速箱中的电动机辅助完成任务。电机的推进力在加速时立即可用，对加速器的每一次动作都做出毫不犹豫的响应。M HYBRID 驱动系统可产生 800 Nm/590 lb-ft 的最大总扭矩（发动机的最大扭矩为 650 Nm [479 lb-ft]，电动机的扭矩高达 280 Nm [206 lb-ft]）。在变速器输入端，预传动级将电动机的有效最大扭矩增加到 450 Nm (332 lb-ft)。

BMW XM 拥有最多的驾驶员辅助系统选择——无论是作为标准还是作为选项——适用于 BMW M GmbH 的任何高性能车辆。标准规格包括驾驶助手，其中包括前碰撞警告、车道偏离警告（包括带转向辅助的车道返回）、避让助手、警觉助手和限速信息系统。可选的驾驶助理专业版将主动巡航控制与停止&开始功能与许多其他功能相结合，包括转向和车道控制助理、交通灯识别、自动限速辅助和主动导航。

Parking Assistant Plus 也作为标准配置。除了倒车助手外，该系统还包括停车视图、前后全景视图和 3D 视图功能。