科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.09.26-2022.10.02）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

尽管疫情即将走完其第三个年头，当下，我们仍能可以看到更多有意思的剧本于此出现——比如上周文章中的 Traveloka，以及作为对比的 Capital A（前亚航集团）。

疫情发生后，开源&节流便成为了大多数企业想要继续存活下去的一个必备选项，并且对以旅游出行为业务切入点的企业来说尤为如此。作为体现，在此方面的业务之外，印尼在线旅游出行服务独角兽 Traveloka 也不断开辟了外卖配送、杂货电商、物流等多个新的业务领域，以填补主营业务所遭受到的疫情阴霾。然而，在上周，这家公司去也突然宣布将会陆续关闭这些新开辟的业务，尽管其中一些业务仅刚刚上线不久（物流业务甚至上线不到 1 个月）。

对此，除了有 3 亿美元新融资到账的因素之外，Traveloka 的说法是，当下的旅游业也正在逐渐复苏，在新融资的助力下，公司有望改善其资产负债情况，从而使公司继续专注于核心业务。而作为对比，同样遭受疫情阴霾的 Capital A 则选择了完全相反的道路。

诚然，疫情这几年来对一家航空公司造成了怎样的影响自然无需笔者多言。但 “在多点开花” 后——Capital A 在航空出行服务外，也开辟了食品零售、电商、配送、打车等能够满足日常生活所需的多种服务功能，甚至还将这些服务集成到了公司的超级应用之中。而随着旅游业的强势复苏和移动应用用户的增加，在为其超级应用程序收获了客观的成效后，Capital A 也正计划进一步推进公司在这一战略上的布局，试图让其超级应用走上上市的道路。

如我们所见，尽管 Capital A 和 Traveloka 并非所谓的同行，仅在业务上存在着部分交叉，无法进行实际的比较。但面对几乎相同的外部环境，两者在结局的书写上却给出了两个截然相反的答案。从这一点来看，对这两者身后的更多的企业们来说，接下来，或许还会有着更多的精彩答卷等待我们见证。毕竟，条条大路通罗马。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

LINE MAN Wongnai 获得 2.65 亿美元融资，成为泰国最新独角兽：LINE MAN Wongnai 成立于 2020 年，由当地外卖配送平台 LINE MAN 和餐厅点评平台 Wongnai 两家企业合并而来。目前，除食品配送外，LINE MAN Wongnai 旗下也经营着杂货配送、出租车服务、跑腿、餐厅点评、餐厅解决方案（POS）等业务。

据介绍，LINE MAN Wongnai 的外卖业务（LINE MAN）范围覆盖了当地 77 个地区中的 70 多万家餐厅，规模为当地外卖服务商之最；Wongnai 已经通过搜索和评论把用户同近 100 万商家联系了起来；Wongnai POS 则已成为当地餐饮业的第一大 POS 解决方案，拥有超 50 万商家客户。

Aerodyne 获得 3000 万美元战略投资：Aerodyne 成立于 2014 年，是一家基于 DT3（无人机科技/drone tech、数据科学/data tech、数字化转型/digital transformation）服务的企业级无人机服务提供商。与此同时，该公司也把人工智能当作其驱动科技，并广泛应用在其数据运营、数据分析、流程优化等工作流程中。

据介绍，Aerodyne 的业务已遍布全球 35 个国家和地区。目前，Aerodyne 已通过其农业无人机解决方案为马来西亚超 30 万公顷的土地提供了服务。此外，Aerodyne 的空中交通解决方案的大规模商业化计划也已经在进行中。据介绍，这项解决方案包括了使用重型升降无人机作为承载工具，从而取代石油和天然气领域中的一些传统流程。

这家刚获得 2350 万美元融资的初创公司把 “送礼” 当作业务方向：总部位于孟买的 Join Ventures 是一家成立于 2020 年的印度初创公司，主要通过旗下的庆典品牌 IGP（该公司自称为印度最大的 D2C 庆典品牌）、Interflora India（同样自称为印度最大的鲜花递送品牌）、基于 B2B2C 模式的企业端奖品及礼品品牌 IGP for Business、以及 Indulgent Foods（直译为放纵食品，大概约等于 xx 快乐水或者快乐餐之类的，偶尔尝试一次的富含卡路里的食品）食品品牌 Masqa 为用户提供服务。当然，如果用更加直白的话来概括就是，这是一家以送礼的礼品为产品导向 “热心” 公司。

根据介绍，在过去的两年内，Join Ventures 的业务规模增长了 3 倍，现已达到 25 亿卢比（大概 2.2 亿人民币）的年营收。此外，该公司也进一步表示，Join Ventures 的当日达服务已覆盖到了全球范围内的 100 多个国家和地区，每年产生超 300 万份订单。

获得 8500 万美元融资的 Molbio Diagnostics 以 16 亿美元估值成为独角兽：据了解，成立于 2000 年的 Molbio Diagnostics 的主打产品为一款名为 “Truenat” 的基于物联网技术的即时 PCR 检测盒，能够在一小时内检测出包括结核病、HPV、登革热、HIV、新冠病毒等在内的 40 多种常见传染疾病（该公司也声称 Truenat 是世界上首个获得 WHO 认可的即时分子诊断平台，可替代涂片显微镜诊断结核病）。Molbio Diagnostics 称，目前，其 Truenat 检测盒已被全球 40 多个国家的超 5000 所检测中心使用，并计划每年再新进入 20 到 25 个国家或地区。

根据相关文件显示，随着疫情的到来，Molbio Diagnostics 的业务也迎来了显著的增长。在截至 21 年 3 月份的 21 年财年内，该公司的总营收达到了 127.2 亿卢比（约合 1.55 亿美元），是上一财年的 25 倍（其 20 年财年的营收则为 5.15 亿卢比）。

获 3 亿美元融资后，Traveloka 正在把 “鸡蛋” 重新放回同一个篮子里：据了解，此次融资得到了超额认购。作为背景，这笔 3 亿美元的融资很可能是本栏目在今年 6 月份时指出的那笔 2 亿美元融资谈判的后续结果。此外，在当时，除了这一 2 亿美元的融资谈判，消息人士也透露称，Traveloka 正计划于今年内在美国达成 IPO。

回到本次融资。Traveloka CEO 兼联合创始人 Ferry Unardi 在一份声明中表示，随着旅游业的逐渐复苏，这笔新融资将有利于改善 Traveloka 的资产负债表，使公司继续专注于核心业务。而作为这一发言的背景，此前，随着疫情的到来，Traveloka 不得不采取多元化的发展策略，在旅游出行服务之外也涉足了外卖配送、杂货电商、物流、金融等领域。

另一方面，作为本次发言的体现，在本次融资后，Traveloka 也宣布了将关闭其物流服务 Traveloka Send（仅于本月中旬时正式上线）和外卖配送平台 Traveloka Eats。此外，其杂货电商服务 Traveloka Mart 也刚于上月晚些时候下线，而这一服务同样上线并没有太久（仅维持了半年时间）。

消息称软银计划对愿景基金部门裁员 30%：据外媒援引彭博社报道指出，软银正计划对愿景基金（Vision Fund）部门进行大规模的裁员计划。这一计划预计将涉及至少 30%、近 150 名的全球相关员工。

消息人士称，就裁员中的高管而言，其美国合伙人 Tom Cheung 和专注于气候科技投资的高管 Raman Nanda 似乎正处于名单当中。

本月早些时候，曾有消息指出软银计划对愿景基金裁员的规模定为 20%。不过，其中一些高层人士希望把该数字提升到 50%。

作为背景，如本栏目此前指出，在软银于今年 5 月份进行的财报会议上，该公司透露其上一财年中其愿景基金（愿景基金 1 号和愿景基金 2 号）的亏损金额已经达到了 3.5 万亿日元（在当时约合 275 亿美元），为成立以来该基金最大的亏损。