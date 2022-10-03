宝马宣布与纽约生活方式品牌 Kith 进行第二次合作，推出由 Kith 创始人和著名宝马爱好者 Ronnie Fieg 定制的全电动限量版 BMW i4 Gran Coupe。Kith 于巴黎时装周期间在巴黎 Kith 商店推出的 BMW i4 M50 将在全球范围内严格限量发售七款，每款均采用定制的 Kith Vitality Green 漆面搭配 BMW 个性化焦糖美利奴皮革内饰，并在整个过程中增加独特的细节。以相同标志性色彩为特色的全新 51 件生活方式系列同时亮相。

宝马还在 Kith 的 BMW i4 M50 上改装了其标志性的圆形。融合徽章在圆形圆环周围增加了一个额外的环，饰有与签名模型铭文相匹配的 Kith Vitality Green。在车辆内部，可以发现带有 “Elektro Auto” 子线的类似徽标蚀刻在杯架盖上，并且 “Kith Exclusive Edition” 已激光雕刻在仪表板装饰板上。焦糖色内饰由压印在头枕和前中央扶手上的 Kith 字标点缀。

作为对 BMW 最早探索电动汽车的致敬，Fieg 还重新设计了经典的 BMW 1602 Elektro——这是有史以来第一辆电动化 BMW，其中两个原始示例是在 1972 年慕尼黑奥运会期间用作辅助车辆的。Ronnie Fieg 的 1972 年 BMW 1602 Elektro 在内部和外部添加了定制的 Kith 细节以及与 Kith 的 BMW i4 M50 相呼应的配色方案。为了庆祝合作，这辆非凡的经典车辆将被赠送给 Fieg 做个人收藏。

Kith 的 BMW i4 M50 彰显了 BMW 对生活方式、奢华和时尚的持续关注——这是与新老客户互动的关键领域。在 2020 年的合作伙伴关系基础上，Kith 的所有 150 个版本的 BMW M4 Competition 在 30 分钟内售罄，Kith 的 BMW i4 M50 将仅限于七个示例，其中六个将公开发售。

BMW 和 Kith 高度独家的电气化杰作具有强大的性能。536 马力的 BMW i4 M50 – BMW M GmbH 的首款全电动性能车型 – 将 Gran Coupe 设计的功能与 BMW 最新的第 5 代 eDrive 技术的瞬时动力输出相结合。这款全电动、全轮驱动动力装置于 3 月推出，一次充电后估计 EPA 续航里程可达 270 英里，结合了一流的驾驶动力和不妥协的质量，提供值得终极驾驶的零排放宝马机器绰号。