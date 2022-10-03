通用汽车和 OneD Battery Sciences 宣布执行一项联合研究开发协议，重点关注 OneD 的硅纳米技术在通用汽车的 Ultium 电池中的潜在用途，以推动能量密度的显着提高，从而实现更长的续航里程并降低成本。GM Ventures 和 Volta Energy Technologies 也参与了 OneD 的 C 轮融资。

合作的重点是 OneD 的 SINANODE 平台，该平台通过将硅纳米线融合到 EV 级石墨中，在阳极电池上添加更多的硅。硅可以储存比石墨多 10 倍的能量。提高能量密度可以为更小、更轻、更高效的电池组打开大门，这些电池组可以以更低的成本实现更高的续航里程。

“通用汽车将 Ultium 设计为一个极其灵活的平台，因此随着电池技术的进步，我们可以不断改进我们的电池，” 通用汽车首席技术官、通用汽车研发副总裁兼 GM Ventures 总裁 Kent Helfrich 说。“我们与 OneD 的合作将专注于继续提高电动汽车的续航里程、性能和成本。”

硅阳极技术的合作被认为是两家美国公司之间的首次此类合作。通用汽车正在迅速扩大其 Ultium EV 平台，到 2025 年在北美的年 EV 制造能力达到 100 万辆。今年早些时候，通用汽车的第一家 Ultium Cells 合资电池厂在俄亥俄州开始生产，另外两家美国工厂正在建设中，另外一家正在建设中。

与此同时，通用汽车正在通过其位于密歇根州沃伦的新华莱士电池创新中心建立十多年的先进电池研发，该中心于今年早些时候完成，以帮助提高下一代电池的开发和生产 Ultium 电池，以及可以在电池制造厂快速部署的生产方法。

15 年的 OneD 研发已经产生了 240 多项授权专利组合。这使 OneD 的商业模式能够以将 SINANODE 技术许可给工业合作伙伴为中心，并以更低的成本更快地扩大制造规模。鉴于许可商业模式和较低的运营成本，C 轮资金将用于继续 SINANODE 的研发，同时推进试生产，并通过许可的制造合作伙伴为 OEM 和电池制造商提供无缝集成到 EV 电池制造中。