雪铁龙 oli 概念旨在为家庭出行而打造，就像标致的 Ami 为个人城市出行所实现的一样。值得注意的是，oli 是未来雪铁龙电动车型中的概念和创新的先驱。Citroen oli 是一款以可持续性为核心的概念性多活动家庭车辆，并展示了如何从概念上实现 “一流” 生命周期评估 (LCA) 和回收材料，可持续生产过程，从延长 “使用寿命” 的耐用性到负责任的报废可回收性。

周到的细节贯穿始终。例如，座椅结构简单，使用的零件比传统座椅少 80%。它们由回收材料制成，巧妙的 “网状” 靠背设计增强了车内的自然光。它们还可以轻松升级或个性化，以满足个人的品味。可以将车载 40kWh 电池的续航里程延长至 248 英里。雪铁龙还将 oli 的最高时速限制在 68 英里/小时，以最大限度地提高效率，而快速充电能力确保从 20% 到 80% 的充电仅需 23 分钟。

旨在最大限度地延长使用寿命和耐用性。这促使雪铁龙重新评估其在电动车车主参与该品牌的过程中为他们提供的每一项服务和体验，尤其是在成本上升和移动性挑战的情况下。

因此，雪铁龙正在展示一个全面的新计划，其中包含受 oli 启发的全方位 “CITROEN CITIZEN” 服务和体验。其目的是增强电动雪铁龙车主在将车辆带入生活和家庭时所享受的 “禅” 感。Citroen oli 实际上是一个生活伴侣——一个有用的日常实体，可以帮助人们过上充实的生活，即使它不在移动中。雪铁龙拥有创造与其汽车相伴的消费者生活方式的传统，随着新一代客户在与非正统的阿米人的生活中更具创造力，oli 的乐观精神也有可能做到这一点。

通过支持智能 “车辆到电网”(V2G) 功能，像 oli 这样的车辆有潜力通过存储家用太阳能电池板的多余能量并将其卖给能源供应商以及当电网出现高峰需求或停电时，帮助管理电力问题。

Citroen oli 还展示了车辆如何在夏季去海滩旅行或在山上露营周末时作为家外之家，这要归功于其 “车辆到负载”(V2L) 功能。考虑到其 40kWh 的电池和 3.6kW 的电源插座输出（相当于一个 230v 16amp 的家用插座），oli 理论上可以为 3,000w 的电动设备提供大约 12 小时的电力。

oli 的扁平发动机罩、车顶和后部 “皮卡车” 面板，以及驾驶车辆的独特轮廓，均被选为满足低重量、高强度和最大耐用性的目标。

它们由回收的瓦楞纸板制成，在玻璃纤维增​​强板之间形成蜂窝夹层结构，是与合作伙伴巴斯夫共同创造的。它们涂有 Elastoflex 聚氨酯树脂，外覆一层坚韧、有纹理的 Elastocoat 保护层，通常用于停车场或装载坡道，并涂有创新的水性 BASF RM Agilis 涂料。这些面板非常坚固、轻巧且坚固 – 坚固到成年人可以站在上面 – 与同等钢屋顶结构相比，重量减轻了 50%。承载多功能性也没有受到影响，因为车顶面板的每一侧车顶纵梁允许车主安装自行车架和车顶箱等配件以供家庭度假，而发动机罩面板下方是整洁的。在 oli 中，您需要的所有信息娱乐和通信都通过智能手机带入车内，智能手机停靠在横梁上的中央插座中。插入电源后，手机信息和应用程序将与车速和充电水平等基本车辆数据合并，这通过 “智能带” 系统显示，该系统将信息投射到挡风玻璃下部环绕的宽度上。

相同的方法用于车载音频。梁的每一端都是空心的，圆柱形蓝牙扬声器可以 “对接”，以提供高质量的声音，以便在移动中收听播客或音乐。事实上，仅通过取消通常的音响系统就减轻了 250 克的重量。由于扬声器是可拆卸的，因此无论何时何地都可以欣赏到声音。

雪铁龙的使命是通过 oli 传达有关负担得起、可持续和令人愉快的家庭出行的未来以及品牌本身的未来理念。