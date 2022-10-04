印度领先的汽车制造商和印度电动汽车发展的先驱塔塔汽车公司今天宣布推出其电动汽车家族的最新成员——Tiago.ev。Tiago.ev 的特别介绍价格从 84.9 万印度卢比（约合 10,000 美元）起，预订将于 2022 年 10 月 10 日开始。交付计划于 2023 年 1 月开始。Tiago.ev 基于 Ziptron 技术——塔塔汽车内部开发的高压架构，专为独特的印度驾驶和天气条件而设计。Ziptron EV 架构在不同且具有挑战性的印度地形上行驶并经过了超过 5 亿公里的验证，使其适合令人振奋的 EV 体验。

Tiago.ev 了解客户的不同要求，提供 IP67 级电池组（防水和防尘）和充电选项（包括 24kWh 电池组）的多种组合，提供 315 公里的改良印度驾驶循环 (MIDC) 续航里程日常驾驶需求和 19.2kWh 电池组可满足短途和频繁的出行需求，预计 MIDC 续航里程为 250 公里。保持所有压力，电池和电机还提供 8 年或 160,000 公里保修。24kWh 电池组的生产已根据交付时满足客户期望的见解进行了优先排序。

此外，Tiago.ev 提供简单的充电选项，提供 4 种不同的充电解决方案：

– 一个 15A 插头，方便无忧 – 随时随地充电

– 标准 3.3kW 交流充电器

– 7.2kW 家用快速充电器，可增加 35 公里充电 30 分钟。它还有助于在 3 小时 36 分钟内为车辆充满电（从 10% 到 100%）

– 直流快速充电，充电 30 分钟可增加 110 公里的续航里程，可在 57 分钟内充电 10%- 80%

Tiago.ev 拥有多种连接功能，将成为同类产品中第一个在所有内部提供远程信息处理作为标准功能的产品。ZConnect 应用程序将提供 45 种联网汽车功能，包括带温度设置的远程 AC 开/关、远程地理围栏和汽车位置跟踪、智能手表连接、远程车辆健康诊断、实时充电状态、动态充电器定位器、驾驶风格分析在其他人中。除上述内容外，客户还将享受带有 Android Auto 和 Apple Car Play 连接功能的 8 扬声器 Harman 信息娱乐系统。

Tiago.ev 提供的高级功能通常是为高端汽车保留的，其豪华的外观和感觉通过人造革座椅、对比车顶、标准的全自动气候控制、投影仪前照灯和巡航控制得到增强。Tiago.ev 将奢华与便利相结合，还为客户提供雨量感应雨刷、自动前照灯、带自动折叠功能的电动 ORVM、按钮启动/停止以及紧急情况下使用的维修套件。

Tiago.ev 基于 GNCAP 4 星级 Tiago，将成为道路上最安全的电动车之一。除了安全系数外，它还提供坡道起步和下降辅助，以方便在斜坡上驾驶、DRL 和轮胎压力监测系统 (iTPMS)。它采用永磁同步电机，提供 55kw 的峰值输出和 114Nm 的即时全扭矩输出，这转化为非常引人入胜且令人兴奋的驾驶体验。Tiago.ev 只需 5.7 秒即可从 0 公里加速到 60 公里/小时，提供自信、鼓舞人心和踏实的驾驶体验。该车有五种颜色可供选择——蓝绿色、代托纳灰、原始白、午夜李子和热带薄雾，有两种驾驶模式——城市和运动，每种驾驶模式都有四个级别的再生设置。这提供了根据客户驾驶风格的终极定制。借助 3 级再生设置，它提供类似踏板的驾驶体验。