澳大利亚电动卡车制造商 SEA Electric 已将其在墨尔本郊区 Dandenong 的当地装配厂规模扩大了一倍。这家卡车制造商目前的工厂已扩建至 8,000 平方米，总占地面积为 15,000 平方米。SEA Electric 表示，此次扩建使该公司现在有能力每天生产 8 辆卡车或每年多达 2,080 辆。

在过去的 12 个月中，现有设施配备了 100kW 的屋顶太阳能电池板，迄今为止产生了 129MWh 的能量，其中 86MWh 被输出回电网。该工厂生产的能源比其消耗的能源多 60%。作为公司新能源系统的一部分，SEA Electric 表示，它的目标是在现场利用自己的具有车辆到电网 (V2G) 能力的卡车来稳定电网。

SEA Electric 提供四种全电动系统，使客户能够从他们首选的 OEM 供应商处选择新的驾驶室底盘。然后，SEA Electric 对客户选择的 SEA-Drive 平台进行改造，以交付最终的电动产品。

该公司自 2019 年以来一直在生产电动卡车——同年，该公司从宜家澳大利亚获得了一笔大订单，该订单与外部物流公司合作，这些公司的车辆由当地改装专家 SEA Electric 进行改装。2021 年，这家总部位于墨尔本的公司启动了电动卡车的量产商业生产：基于日野 500 系列和日野 300 系列车型的两款 SEA Electric 标志车辆，即 SEA 300 和 SEA 500。

2021 年，当 GATR 卡车中心的一个部门 GATR EV 从 SEA Electric 订购了 1,150 辆电动卡车时，该公司在美国获得了一份大型电动卡车订单。SEA Electric 表示其业务遍及全球，在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、泰国、印度尼西亚和南非部署车辆，而该公司表示其在北美的工厂拥有最大的装配能力，每年超过 30,000 辆。

去年底，该公司收到了一份改装 10,000 辆美国校车的订单。这些最终实现全电动的公交车将具备车辆到电网 (V2G) 功能，这当然意味着车辆将能够充当电网平衡车辆，并且能够在能源价格上涨时 “智能充电” 最便宜。今年年初，SEA Electric 为美国市场推出了一款电动踏板车。