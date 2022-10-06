从 2023 年起，所有标致车型都将配备电动动力总成。标致将成为首个推出集团新一代混合动力总成的 Stellantis 品牌。新的动力总成将用于 3008 和 5008。

对于混合动力驱动，100 kW 汽油发动机与新型电动双离合变速器相结合。48 伏发动机可帮助内燃机提供额外的扭矩并将油耗降低 15%。标致宣布稍后将在其他车型系列中引入混合动力系统，但它也将用于其他 Stellantis 品牌。这款名为 “eDCT” 的混合动力变速器将在梅斯的 Stellantis 工厂生产，作为与 Punch Powertrain 的电力驱动合资企业的一部分。到 2024 年，那里的产量将扩大到 600,000 辆，随后 eDCT 也将在都灵的 Mirafiori 工厂建造。

已经宣布的 e-208 更新补充了电动型号，它获得了更大的电池和更强大的电动马达。e-308 和 e-308 SW 是另外两款即将上市的 BEV 车型；e-308 SW 是一款电动旅行车。此外，全电动 e-408 将作为新的电动车型系列发布。

与欧宝的 Vivaro-e Hydrogen 一样，标致将紧随其后的是 e-Expert Hydrogen，这是面包车模型的 FCEV 型号。标致还将在两轮车领域展示电动解决方案：标致计划在巴黎车展上推出 e-Streetzone 电动滑板车。据说它的续航里程可达 112 公里——有关该技术的更多细节可能要等到发布后才能提供。