特斯拉本周宣布，未来几个月将停止在 Model 3 和 Model Y 上安装超声波传感器。然后它将在 2023 年停止在 Model S 和 Model X 中安装该零件。超声波传感器是特斯拉迄今为止用来感知周围世界的另一种工具。该部件主要用于短距离检测，以帮助发出碰撞警告和停车。

特斯拉写道，与之前的雷达传感器一样，超声波传感器所扮演的角色将被摄像头系统所取代。目前在 FSD Beta 中使用的汽车制造商 “基于视觉的占用网络” 将取代超声波传感器。然而，“在此过渡期间的短时间内”，未配备超声波传感器的车辆将不具备泊车辅助、自动泊车、智能召唤等功能。

不过，特斯拉表示，一旦这些功能 “达到与当今车辆的同等水平”，它将通过无线更新重新添加这些功能。所有其他 Autopilot 和 FSD 功能将在交付时启用。“鉴于 Tesla Vision 已经实现的渐进式改进，以及我们未来 Autopilot 改进和能力的路线图，我们相信这是 Autopilot 未来和客户安全的最佳策略，” 该汽车制造商表示。

如上所述，此举是在 2021 年宣布的类似举措之后进行的，当时它开始过渡到使用相机作为 Autopilot 和 FSD 的唯一传感器。此举引起了自动驾驶研究领域专家的批评，他们认为人眼和摄像头之间的比较是不可能的（正如特斯拉首席执行官埃隆马斯克所说的那样），并且 ADAS 系统需要多个传感器才能正确感知道路清晰的情况。

特斯拉在其发布中辩称，其依赖于 Tesla Vision 的 ADAS 系统保持或提高了其安全等级。然而，向该系统的过渡恰逢 “幻影制动” 报告的急剧增加，这是一种危险的情况，驾驶员辅助系统会被混淆并无缘无故地开始紧急停止。这些对驾驶员来说是令人震惊的，对跟随的车辆可能是危险的。