根据全球统一轻型车辆测试程序 (WLTP)，全电动现代 Ioniq 6 一次充电可行驶 381 英里（614 公里）。与 Ioniq 5、起亚 EV6 和 Genesis GV60 非常相似，Ioniq 6 基于现代汽车集团的电动全球模块化平台 (E-GMP)，将配备 53 kWh 和 77.4 kWh 电池组，均使用 800 伏技术。这将使电动汽车的电池在 18 分钟内从 10% 充电到 80%。

入门级 Ioniq 6 车型配备了上述 53 kWh 电池组、后轮驱动和 18 英寸车轮。此型号的电耗是 13.9 kWh/100 公里，充满电可行驶 429 公里（267 英里）。然后，将有两种 77.4 kWh 型号可供选择。更实惠的是后轮驱动车型，它在配备 18 英寸车轮并使用 14.3 kWh/100 公里时提供了最长的续航里程，为 614 公里（381 英里）。后轮驱动车型还可以配备 20 英寸车轮，将 WLTP 续航里程降低至 545 公里（339 英里），并使能源效率提升至 16 千瓦时/100 公里。

最后但并非最不重要的是 77.4 kWh 全轮驱动车型，还提供 18 英寸和 20 英寸车轮，分别为 Ioniq 6 提供 583 公里（362 英里）和 519 公里（322 英里）的续航里程（15.1 千瓦时/100 公里和 16.0 千瓦时/100 公里）。

Ioniq 6 效率的关键在于其空气动力学设计和仅为 0.21 的阻力系数，是业内最低的之一。辅助设备包括主动式风门、车轮气帘、集成式后扰流板和车轮间隙减小器。

现代汽车公司整体车辆性能开发中心负责人 Byung Hoon Min 表示：“我们竭尽全力设计电动汽车领域最高效的汽车。” “我们对改进空气动力学的关注有助于实现最长的全电动续航里程汽车之一，这将减少客户对电动汽车续航里程的焦虑，并有助于扩大该细分市场。”