新加坡客户风险评估初创公司 Bizbaz 近日宣布，已经完成了一笔 400 万美元规模的种子轮融资。据了解，本次融资由汇丰资产管理（HSBC AM）领投，Vynn Capital、SOSV 以及部分天使投资人参投。

针对本次融资的用途，Bizbaz 表示，新的资金将会加速其解决方案的开发，并推进公司在亚洲和非洲等地区的市场扩张。

据介绍，作为 Bizbaz 成立的背景，该公司指出，现阶段，在东南亚的 6.8 亿人口中，有超过七成的群体没有银行账户，而尽管手机的普及率在该地区能高达 67%。Bizbaz 则能够通过向金融服务提供商提供全面的客户情报和风险评估解决方案，从而在降低其成本的同时进一步帮助它们覆盖更多待触及银行账户的客户群体。

Bizbaz 由 Hakobyan 和 Vincent Choy 成立于 2019 年，主要通过其基于机器学习分析技术的风险评估解决方案帮助金融服务机构、金融科技公司和电商企业对其客户（包括非银行账户客户和新开银行账户客户）的生活、社交和财务状况进行分析，从而更好把握其风险水平。

据了解，Bizbaz 的开发团队成员主要来自中东，其数据团队设在印度，其销售、业务拓展和产品团队则在东南亚运营。

有数据指出，到 2031 年，全球商业智能和分析行业的市场规模将增长到 567 亿美元，实现 8.8% 的年复合增长率。另一方面，另有数据表示，到 2030 年，东盟地区的中产阶级群体将增长一倍以上，届时有望达到 3.34 亿人，而其金融服务的发展水平也很有可能以同样的速度进行扩张。