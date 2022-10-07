谷歌展示了其 Pixel 7、Pixel 7 Pro 和 Pixel Watch。该公司还提供了有关 2023 年即将推出的 Pixel 平板电脑的更多详细信息。总而言之，由于谷歌之前已经有所泄露，所以这些硬件也顺理成章。

它们将于 10 月 13 日上市。Pixel 7 的起价为 599 美元——就像 Pixel 6 一样——尽管它的 OLED 显示屏更小，从 6.4 英寸到 6.3 英寸。您仍然可以获得相同的 90Hz 刷新率。它具有一些显著的改进，包括升级到 Tensor G2 处理器、它采用三星 4nm 制程，由 2 颗 Cortex-X1 +2 颗 Cortex-A76+4 颗 Cortex-A55 组成，频率对比上代有所提升，从曝出的跑分成绩来看，比较接近高通骁龙 888。一组精致（但不那么欢快）的颜色、在 Extreme Battery Saver 模式下长达三天的电池寿命，以及更好的 1080 万像素自拍摄像头。虽然相机硬件与上一代型号相似，但谷歌正在宣传一些 Pixel 7 独有的功能，例如每个镜头上的 4K / 60 帧/秒视频和电影级别的拍摄能力，可以利用 AI 来消除之前旧照片中的模糊和噪点。

Pixel 7 Pro 是谷歌真正的旗舰手机，2021 年的 Pixel 6 Pro 也是如此。售价 899 美元。它具有更大的 QHD 显示器，该显示器具有 LTPO 层，可以在 10Hz 和 120Hz 之间调整其刷新率以提高效率。屏幕似乎很重要，但这里的其他一大亮点（可能是两种型号之间价格差距的主要原因）是相机。超宽相机扩大了视野，4800 万像素长焦相机具有略微提升的 Super Res Zoom（从 20 倍至 30 倍）和另一级光学变焦，从 Pixel 6 Pro 中的 4 倍到更新的 5 倍。与 Pixel 7 一样，谷歌在其所有新相机（包括自拍相机）中都宣传 4K / 60fps 能力。

Pixel 7 配备 4355mAh 电池，支持 21W 有线充电和 20W 无线充电，提供 8GB 运存和 128/256GB 储存可选。Pixel 7 Pro 则配备了 5000mAh 电池，支持 30W 的快充，提供 12GB 运存，128/256/512GB 存储空间可选。