在德国，沃尔沃卡车将在年底前向亚马逊交付 20 辆 FH Electric 重型电动卡车。电动卡车将取代亚马逊的旧柴油车。沃尔沃卡车最近才在瑞典哥德堡开始批量生产 FH Electric。亚马逊承诺到 2040 年在整个公司内实现二氧化碳中和。该公司将运输部门描述为这条道路上的 “中心”。在德国，沃尔沃卡车的 20 辆 FH Electric 现在将在更长路线和更重负载的电气化方面发挥关键作用。该小组还将在明年在德国的实际运营中测试电池电动长途卡车梅赛德斯-奔驰 eActros LongHaul。

亚马逊欧洲运输服务副总裁 Andreas Marschner 表示，转向零排放运输对中间一英里提出了特别的挑战。“这就是为什么这些第一辆电动卡车的调试对我们来说是一个重要的里程碑。” 亚马逊是 FH Electric 卡车的首批客户之一，该卡车自 9 月以来一直与其他两种重型电动卡车型号 FM 和 FMX 一起在哥德堡下线。从明年开始，这些卡车也将在比利时根特生产。

沃尔沃表示，它是世界上第一家开始批量生产这三种型号的重达 ​​44 吨的重型电动卡车的卡车制造商。沃尔沃卡车目前共生产六款系列电动卡车——其他三款车型分别是沃尔沃 FE 和沃尔沃 FL 中型卡车车型的电动版以及面向北美的 VNR。

截至 9 月，沃尔沃卡车已售出 2,600 多辆电动卡车，其中包括约 1,000 辆重型车型。这家瑞典公司预计，到 2030 年，其全球卡车销量的至少 50% 将是电动的。