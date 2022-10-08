印尼租赁平台 Bioma 于近日宣布，已经完成了一笔由 East Ventures 和 Init-6 联合领投的未透露规模的 Pre-seed 轮融资。

据 Bioma 透露，本次融资的时间距平台推出不到 3 个月——Bioma 于今年 7 月份推出其平台。针对这笔融资的用途，Bioma 称将会用来进一步拓展其服务应用场景，并加强在运营、产品以及技术方面的人才建设。

成立于今年的 Bioma 自称是一家 B2B 模式的产品及服务（PaaS）平台，主要向客户（尤其是企业端客户）提供电子产品、家具、厨房用品、母婴用品等实物资产的租赁和订阅服务（月费制）。据了解，Bioma 的创始团队中有多位成员来自今年早些时候被 Yummy Corp 收购的餐饮业订单管理初创公司 Listee 的高层。

Bioma 表示，作为与当地现有的老牌租赁平台的主要区别之一，其平台选择了轻资产的运营理念，而非传统的需求链接模式。该公司表示，在传统模式中，租方和贷方往往会绕过平台进行租赁交易，而 Bioma 平台上的大多数物品都是由第三方品牌或个人提供，Bioma 涉及的则为服务方面的运营，比如物品清洁、物流以及维修。基于这种模式，Bioma 称平台可以更好地帮助第三方群体进入到租赁行业，从而促进闲置物品进一步的流动循环，并且这些第三方群体也无需在产品的租赁运营方面付出过多精力。

目前，Bioma 的厨房电器、家具、电子产品已经分别被云厨房企业、房地产公司以及办公场所所使用。根据 Bioma 官网介绍，平台的租赁物品中已经包含了超 1000 个 SKU，其客户规模也已达到了 20000+。