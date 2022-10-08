根据 data.ai 发布的最新数据，在 8 月中国游戏厂商日本市场出海收入排行榜中，前五名依旧由网易、米哈游、三七互娱、悠星网络、乐元素占据。

在榜单头部位置，腾讯表现十分亮眼，排名激增 10 名夺得第 6 名。本月腾讯排名上升主要源自于 RPG 游戏《幻塔》国际版《Tower of Fantasy》于 8 月 10 日在日本市场上线。在《幻塔》上线之前，腾讯在日本市场的 iOS 端月收入主要由动作类游戏《荒野乱斗》和策略类游戏《皇室战争》贡献。但在《幻塔》上线的第一个月，即 2022 年 8 月，《幻塔》在日本市场的 iOS 端月收入高达《荒野乱斗》的 9 倍，《皇室战争》的 12 倍。

前 30 名中，Habby 变化最大，较 7 月上升了 14 名。截至目前，Habby 旗下在日本市场 iOS 端营收最高的游戏是 Roguelike 类 RPG 游戏《Archero(弓箭传说)》。但此次排名上升主要归功于另一款 Roguelike 游戏《Survivor!.io(蛋壳特攻队)》从 8 月 11 日上线日本市场之后的亮眼表现。

排名变化较大的还有榜单尾部的掌趣科技，排名上升 9 名位居第 26 名。根据 8 月日本市场的 iOS 端月收入，《拳皇 98 终极之战 OL》和《MU ORIGIN 3》是掌趣科技旗下最主要的两款游戏。

根据 data.ai 的估算数据，《荒野行动》在 7 月中国游戏厂商应用日本市场 iPhone 端出海收入榜单中持续领先，《原神》和《偶像梦幻祭 2》紧随其后分列第 2 第 3 名。

在榜单头部位置，RPG 游戏《幻塔》国际版《Tower of Fantasy》表现极其亮眼，上线日本市场之后迅速占据榜单第 4 名。在 8 月 10 日上线日本市场之后，《幻塔》连续 9 天霸占了日本市场 iPhone 端游戏下载量日排行榜第一名。从 8 月 iOS 下载量来看，美国、日本、中国台湾为《幻塔》全球前三大市场。但从 8 月 iOS 端收入来看，日本是《幻塔》的第一大市场。

在腰部榜单中，《雀魂麻将》排名增长 8 位，跻身前 20。《雀魂麻将》是一款融合了精美立绘、豪华声优的在线 3D 和风日本麻将游戏。按照日本市场 iOS 端下载量和收入排名，日本均为《雀魂麻将》的全球第一大市场。日本市场 8 月 iOS 端收入占全球收入的 80%，同比增长 135%。除了 8 月收入数据上升显著外，《雀魂麻将》在日本市场的下载量和活跃用户也均有提升。

在尾部榜单中，Roguelike 游戏《Survivor!.io(蛋壳特攻队)》同样值得注意。《Survivor!.io(蛋壳特攻队)》在今年 8 月广泛登陆全球多个市场并取得突出成绩。按照目前为止的 iOS 端总下载量排序，美国是其最主要的市场。8 月中有 18 天《Survivor!.io(蛋壳特攻队)》占据了美国 iPhone 端游戏下载量排行榜第一。在日本市场，《Survivor!.io(蛋壳特攻队)》在 8 月日本每日 iPhone 端游戏下载排行中最好成绩为第 2 名，最坏成绩为第 7 名。