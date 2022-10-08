台湾电子公司富士康的汽车部门 Foxtron 首次预览了其 B 型电动掀背车。整车将在一周半后亮相。该公司还与 Indiev 签署了制造协议。Model B 的首映式将于 10 月 18 日富士康科技日举行，与巴黎车展同期举行。Faxtron 已经确认 Model B 将基于其开源平台 MiH，但尚未提供有关车辆电力驱动的任何进一步细节。

该车辆的设计方式应该可以实现单电机和带有两个电机的电动全轮驱动。虽然该车只是作为概念车发布，但作为 Foxtron 扩展系列的一部分，Model B 预计将相对不变地投入生产。可能的话，Model B 将在 2021 年收购的俄亥俄州 Lordstown 工厂生产。

富士康 CEO 表示，Model E 电动汽车的开发已经接近尾声，预计 2023 年第二季度开始生产。这款车仍在台湾制造中。Foxtron 成立于 2020 年，是富士康与台湾汽车制造商裕隆集团的合资企业。其目的是生产自己的车辆，同时也为第三方客户代工。新的合资企业已与菲斯克（Fisker）就 Pear 紧凑型汽车达成了此类协议，但也与吉利等更成熟的汽车公司达成了此类协议。Foxtron 及其母公司富士康在服务国际市场方面处于有利地位，并拥有稳固的电池供应协议。

这家台湾电动汽车制造商即将收到来自第三方客户的另一份生产订单：本周，富士康和总部位于洛杉矶的 Indiev 公司签署了一份谅解备忘录，将在俄亥俄州生产 INDI One 车型的原型。富士康首席产品办公室 Jerry Hsiao 表示：“我们与 Indiev 的谅解备忘录标志着关于俄亥俄州电动汽车制造未来的更多讨论的开始。在整个过程中，富士康对其俄亥俄州的员工充满信心，能够制造出高质量的原型，帮助 Indiev 取得未来的成功。” 由于双方仍在谈判中，原型设计之外的潜在合作细节将在稍后公布。