近日，君合盟生物制药（杭州）有限公司（简称 “君合盟”）完成 A1 轮融资首关，本轮融资由通化国投与光点资本共同领投，中合欧普、聚焦基金、红什资本等跟投，凯乘资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资募集资金将主要用于公司在研产品管线快速推进以及 GMP 商业化生产基地的建设。

君合盟成立于 2020 年 11 月，是一家专注于广阔市场前沿蛋白药物的国际化创新企业。依托核心团队 20 余年的蛋白药物研发与产业化经验，君合盟搭建了兼具成药性和创新性的重组蛋白药物开发平台，覆盖了重组蛋白的高效表达系统、独有的微变性分离纯化技术、蛋白体外折叠与自组装体系、以及长效缓释等高壁垒、已实现产业化的技术储备。此外，公司执行团队已经合作工作 10 余年，从产品立项、研发、生产、临床到上市，团队已经共同开发多款蛋白药物。

君合盟 CEO 徐葵表示：非常感谢各位投资人对公司的认可与支持，也感谢凯乘资本协助公司快速完成本轮融资。面对消费医疗领域巨大的市场需求，我们坚持底层平台技术创新与产品迭代升级理念，布局拥有自主知识产权的重组蛋白药物，我们相信在团队和投资机构的共同努力下，公司一定可以发展成为重组蛋白药物领域的佼佼者。

通化国投董事长、总经理任楠表示：之所以选择投资君合盟生物制药，不仅看重其在行业中拥有持续创新开发能力和举住轻重的地位，同时也看到其未来在行业中的可持续优势。重组 A 型肉毒素、生长激素等产品在不久的将来势必会在医美领域引领新的技术潮流。同时对其投资，也是通化国投对于资本投入转型的重要里程碑。

光点资本管理合伙人蔡宁表示：肉毒素一直是医疗美容的核心大单品，临床需求总量大，增速快，合规产品和国产品牌短缺，生长激素是治疗矮小症最重要的手段，长效缓释技术的高制备成本一直限制临床使用，我们看好公司新一代重组 A 型肉毒素、生长激素产品，未来有望引领医美市场和生长激素市场。公司核心研发团队在重组蛋白药物的研发和产业化生产方面经验丰富，攻破高效表达、规模放大、变复性、纯化几大产业化技术壁垒。相信公司在未来重组蛋白领域能实现更多突破，光点资本也会从多维度支持和赋能企业，助力企业成长为重组蛋白药物的国际化知名企业。

中合欧普基金投委、欧普康视投资有限公司副总经理赵春生表示：欧普康视二十一年一直聚焦眼科和消费医疗领域的新技术和新产品，看好标的公司具有独特技术的下一代、高质量功效蛋白产品，期待助力企业快速发展。

聚焦基金总裁陈峰表示：重组蛋白药物在临床中的应用广泛，市场前景十分广阔。君合盟基于自身的技术平台优势，以需求强劲的医美及代谢领域为切入点，成功开发出了具有超高性价比优势的重组 A 型肉毒素、生长激素等重磅产品，有望填补行业空白，大幅提升药物可及性。我们认为君合盟有潜力成长为国内领先、国际知名的重组蛋白药物生产商，为全球客户提供一流的药品和服务。

凯乘资本创始合伙人邹国文博士表示：凯乘资本非常荣幸帮助君合盟完成本轮融资并继续负责后续融资，本轮融资是君合盟成立以来首次开放对投资机构的融资，融资启动后就收到大量投资机构的追捧，非常感谢公司和投资机构对凯乘的信任。君合盟拥有行业绝对领先的创新平台技术与产业化经验，叠加经验丰富、有国际化视野的研发和管理团队，开发了一系列能够满足巨大市场需求的产品管线，是中国乃至国际消费医疗领域一匹亮眼的黑马。我们相信在各位股东的助力下，公司定能打开中国消费医疗新的篇章。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。