埃隆马斯克已经在推特上宣布开始生产 Tesla Semi 。重型电动卡车的首批样车将于 12 月 1 日交付给百事可乐。到目前为止，关于卡车的信息还没有太多。刚刚过去的 8 月，马斯克确认第一辆 Semi 将于今年交付——正如他当时所说，这将包括配备更大电池的版本，续航里程可达 800 公里。

马斯克在他关于计划开始交付的推文中重申，百事可乐的重型电动卡车确实是 500 英里版本。特斯拉首席执行官没有具体说明将在 12 月 1 日或本月剩余时间将多少辆汽车移交给这家美国食品公司。除了当前的推文，没有关于量产车型及其技术数据的更多细节。因此，卡车的确切驱动配置、充电功率和有效载荷尚未得到确认。同样不知道的是特斯拉是否会采用 800 伏系统，正如同之前暗示的那样。

由于没有任何信息表明计划中的 Semi 的系列生产线在奥斯汀的 Giga Texas 运营，百事可乐的车辆可能仍将来自内华达州的试点工厂。据 Electrek 称，特斯拉已在里诺 Gigafactory 1 附近的一栋新大楼中建立了一条小型卡车生产线——每周生产 5 辆。

客户百事可乐已为车辆做好了充分的准备——毕竟，自 2019 年最初宣布投产以来，它一直在等待 Semi，而且不久之后就宣布了第一次投产延迟。自 2017 年 12 月下单后，百事公司已经订购了 100 台。今年，百事公司的子公司 FritoLay 在加利福尼亚的工厂现场安装了四台 Megacharger。

马斯克一直在谈论私人出行市场以外的车辆，他将氢燃料电池称为 “傻瓜电池”，现在显然在商用车领域表现良好。与此同时，德国公司 Quantron 最近宣布推出一款续航里程为 1500 公里的氢燃料电池卡车。特斯拉虽然是大众汽车市场的先行者，但不仅在商用车领域落后，在皮卡市场也是如此。虽然关于他的 Cyber​​truck 生产的细节很少出现，但福特 的 F-150 的产量超出了预期，因为该公司难以满足需求。Semi 在 2019 年发布时，沃尔沃卡车此后，该公司将一整套电动商用车推向市场，许多其他卡车制造商也在这一领域与他们合作。