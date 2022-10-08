根据 Strategy Analytics 发布的数据，超高端智能手机批发价在 600 美元及以上，占 2022 年 Q2 智能手机总收入的一半，略低于前两个季度。除了 100-190 美元 (批发) 的中端价位外，191-299 美元和 300-399 美元价位也是智能手机营收的重要来源，占第二季度智能手机营收的 22%。事实上，根据 Strategy Analytics 的智能手机型号追踪服务 (SMT) 最近的研究，在 Top 20 最高营收的智能手机型号中，共有 8 款机型属于这两个价位。与拥挤的 100-190 美元价位相比，这两个价位的竞争机型也较少。这些价位的 Top 机型如下图所示。

苹果 iPhone SE 5G、三星 Galaxy A73 5G、vivo V23 5G、小米 12 5G 属于 300-399 美元批发价的高端产品，而其他 6 款产品属于 191-299 美元批发价的高端产品。在全球范围内，从收益来看，这些设备的排名介于第 6 到第 22 名之间，占据 0.5% 到 1.8% 的营收份额，这是一个令人印象深刻的成就，因为前 20 名中的大多数其他机型都来自高端价位。这表明，除了旗舰和超高端设备之外，还有许多其他厂商应该优先考虑的收入机会，而不仅仅是苹果和三星。