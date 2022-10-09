根据 Canalys 发布的最新预测数据，中东地区（不含土耳其）在受到经济复苏和海湾合作委员会国家的数字化转型政策的推动下， 有望成为 2023 年智能手机出货量增长表现最佳的地区之一。该市场预计到 2023 年，出货量将恢复近 4600 万台，同比增幅 13%，年销售额达到 150 亿美元，使该地区的智能手机平均售价 (ASP) 达到 325 美元。

Canalys 驻迪拜高级研究顾问 Manish Pravinkumar 说道：“中东正处于疫情后的数字化转型的快速通道上，阿联酋和沙特阿拉伯的政府正在优先考虑 5G 技术等数字化项目的投入，以推动现有经济模式走向知识型经济。智能手机正在引领向数字化生活方式的转变，这种转变将通过在全国范围内实施的数字支付等消费者端的项目来推动。在短期内，智能手机市场的强劲复苏得益于该地区商务和休闲旅游的快速复苏，以及黄金签证等宽松的长期签证政策，这些政策正在推动从房地产到初创企业等各行各业的投资。全球性的活动，特别是在卡塔尔举办的 2022 年 FIFA（国际足联）世界杯，也将为邻国的各个商业领域带来机会。这些都是积极的信号，可吸引智能手机厂商进一步在该地区投资并提高其市场份额，与全球多数其他地区颓靡不振的商业和消费环境形成鲜明对比。”

Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示，“该地区两极分化的消费市场也为新进入玩家提供了不同的机会，特别是那些在高端市场取得进展的厂商。一方面，该地区正在吸引大量工作移民，为大众市场设备带来新的需求。另一方面，该地区拥有大量财富，中东地区（不包括土耳其）一半以上的销售额来自 500 美元以上价格段。该细分市场由苹果和三星主导，这两个品牌的合计出货量占比接近 96%。荣耀、OPPO 和小米等中国厂商，渴望通过多年来在该地区大幅的投资来改变现状。”

“厂商要得到当地消费者和渠道的青睐并没有捷径，这需要的不仅仅是品牌层面的投资，”Pravinkumar 说道。“全方位的智能硬件相关的服务和生态系统建立需要长期的投入，与当地零售渠道和运营商合作共建，这是智能手机厂商在该地区可持续发展必须打造的基本功。”