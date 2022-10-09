根据 data.ai 的 8 月 EMEA（欧洲、中东与非洲）地区出海收入排行榜，8 月中国游戏厂商出海收入榜单前 4 名稳定不变，由腾讯、莉莉丝、IM30、米哈游持续占领。壳木游戏超越 ONEMT 成为第 5 名。壳木游戏旗下经营着多款 4X 行军战斗类游戏，《旭日之城》、《战火与秩序》、《Infinite Galaxy》为其在 EMEA 地区 8 月 iPhone 端营收最高的三款游戏。

在榜单腰部位置，Habby 凭藉旗下游戏《Survivor!.io(蛋壳特攻队)》的出色表现，在收入榜中跃升到第 16 名。截至目前，Habby 旗下在 EMEA 地区 iPhone 端累计营收最高的三款游戏分别是《Archero(弓箭传说)》、《Survivor!.io(蛋壳特攻队)》、《Kinja Run》。

在榜单尾部位置，冰川网络维持了上个月的爬升态势，继 7 月排名上升 10 名之后，8 月再次上升 6 名，夺得榜单第 21 名。冰川网络 在 EMEA 地区的主要收入来自于放置类角色扮演游戏《X-HERO: Idle Avengers》。与 2022 年 7 月相比，《X-HERO: Idle Avengers》带来的 7 月 EMEA 地区 iPhone 端海外收入增幅超过了 70%，下载量和活跃用户数也均有显著增长。

根据 data.ai 的估算数据，8 月中国游戏厂商应用出海 EMEA 地区 iPhone 端收入榜单头部位置变动较小，《PUBG MOBILE》《万国觉醒》《原神》《口袋奇兵》《Rise of Empire》继续稳居榜单前五名。

本月前十名中最值得关注的是《幻塔》国际版《Tower of Fantasy》，《幻塔》在 8 月首次上线 EMEA 地区后迅速占领榜单第 7 名，在一众 4X 行军战斗类手游中突破重围成为前十名中除《原神》外唯一的开放世界手游。从 8 月 iOS 下载量来看，美国、日本、中国台湾为《幻塔》全球前三大市场。

在榜单的腰部位置，《圣斗士星矢：正义传说》排名上升 4 位，进入了第 20 名。《圣斗士星矢：正义传说》是一款由《圣斗士星矢》官方授权的二次元卡牌手游，于 7 月 12 日上线 EMEA 地区，并于 8 月 28 日进行了版本和资料卡的更新。8 月 28 日更新当天，法国地区 iPhone 下载量与前一天相比增长了 55%。按照 8 月 iPhone 端收入，法国、巴西、中国大陆分别为其排名前三的市场。

在榜单尾部位置，Roguelike 游戏《Survivor!.io(蛋壳特攻队)》异军突起，排名激增 282 位闯入前 30 名。《Survivor!.io(蛋壳特攻队)》在今年 8 月广泛登陆全球多个市场。按照 8 月 iPhone 端下载量排序，美国、日本、中国台湾为其最主要的市场。

从 8 月游戏榜单中还可以观察到，榜单中大部分游戏依旧为 4X 行军战斗类游戏，其次为 RPG 游戏，《PUBG MOBILE》成为唯一上榜的射击类游戏。