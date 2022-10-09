现代的英国营销团队别出心裁，因为他们想出了一个巧妙的方法来推广 Ioniq 5 中的车辆到负载 (V2L) 技术。作为宣传噱头的一部分，该公司计划于 10 月 19 日在埃塞克斯乡村开设现代酒店。

虽然称它为酒店有点奇怪，但游客会发现 “高端豪华小屋”“提供客人对豪华精品酒店的一切期望”。现代没有详细说明，但指出酒店的所有东西都将由 Ioniq 5 提供电力。放下行李后，客人可以光顾 Hotel Hyundai 酒店的酒吧和餐厅。它承诺提供一个 “创新和可持续的食品，就像为其提供动力的汽车一样，其食材来自埃塞克斯郡当地。” 对于那些早到的人，有一个 Ioniq 5 咖啡休息室，他们可以在那里享用精心准备的浓缩咖啡。

当太阳下山时，客人可以前往配备汽车投影仪和扬声器的电影院。Ioniq 5 还为爆米花机提供电力，带来 “真正的影院体验”。Ioniq 5 的 V2L 技术使现代酒店成为可能，该技术有效地将汽车变成了一个大电池组。它提供高达 3.6 kW 的配置，为从灯到咖啡机和水壶的所有物品供电。

爱尔兰和英国的居民可以进入酒店赢取免费的一晚住宿，其中包括三道菜的晚餐和欧陆式早餐。现代还指出，这一想法源于一项研究，该研究显示 55% 的受访者表示，“生活成本危机” 让他们重新考虑未来的假期计划。