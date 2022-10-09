近日，高性能图形 GPU 公司砺算科技完成过亿元 Pre-A 轮融资，君桐资本、活水资本、达泰资本、哲方资本共同领投。

据悉，本轮资金将用于高性能图形渲染 GPU 产品研发及相关商务拓展，完成兼容国际标准 DirectX12、openGL 4.6 和 Vulkan 1.3 的标准图形 GPU 功能，以及针对元宇宙、数字孪生、云渲染、新能源车应用的定制开发。

“数字孪生、元宇宙的本质就是物理世界与数字世界的融合，而所有的数字世界都必须建立在高性能渲染 GPU 的基础之上，” 砺算科技联合创始人孔德海表示，“砺算高性能渲染 GPU，将持续为从数字孪生、AR/VR、云游戏到未来元宇宙提供驱动力。”

君桐资本投资总监关倩表示，GPU 是数字智能时代必不可少的核心基础设施，砺算科技作为国内唯一自研高性能图形渲染 GPU 的公司，由有国际影响力的领军人物及顶级成建制已磨合的团队组成，成立至今已取得数个里程碑成就。“国际一流的大芯片研发实力结合扎实丰富的工程经验、以及每一代 GPU 经过市场验证的软硬一体的系统集成经验，砺算科技有潜力成为国内图形渲染 GPU 最快商业化大规模落地应用的公司。我们认为高性能 GPU 的国产化应用将从图形渲染领域突破，融入现有生态，打破国外厂商垄断，可快速应用于电脑、元宇宙、数字孪生、机器人等行业。君桐资本秉承为投资人创造价值，与优秀企业共成长，携手砺算科技，砥砺算芯，不负时代。”

活水资本人民币基金合伙人史联表示：“相比于行业内其他公司，砺算科技的芯片采用自研的架构，自研的指令集体系结构（ISA），拥有自有知识产权，虽然难度大、更具挑战性，从长远来看拥有更好的发展路径。”

“从商业化角度看，未来 GPU 大芯片将从千亿迈向万亿数字经济市场。图形 GPU 芯片这种难度高、垄断性强的行业急需要国产替代，而砺算科技是其中的最具潜力的公司，其自研架构、自有知识产权 TrueGPU 产品，将会服务端、云、边（车）渲染和计算市场，有望成为中国数字经济 ‘巨人型’ 公司。活水资本以最大的热忱关注中国原生态的硬科技初创企业，并伴随它们一起成长。”

达泰资本创始管理合伙人叶卫刚表示：“高性能计算芯片的国产替代一直是达泰投资重点之一。过去一年，砺算的 TrueGPU 芯片研发进展非常顺利，所有里程碑都严格按照当初制定的时间计划达成。同时，我们跟团队一起发掘了 TrueGPU 在元宇宙，云游戏和自动驾驶方面的新应用。这些都进一步显现了砺算的投资价值和发展前景。我们很高兴能继续加码投资励算，希望团队能再接再厉，早日成为高性能计算方面的又一个独角兽。”

哲方资本创始合伙人陈佩表示：“哲方投资砺算科技，是看好砺算从 0 到 1 打造高性能 GPU 的能力，以及销售数亿颗 GPU 的量产经验，看好进口替代大市场的机会，期待砺算 GPU 早日商业化落地，哲方会用丰富的产业和政府资源赋能，陪伴项目一路成长。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。