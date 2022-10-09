日系电动车一直还处在防守阶段，直到今天我们看到了本田 Prologue 新 SUV 的到来，似乎有点反击的迹象。所谓知己知彼百战百胜，那么日系的这款车有啥特色呢？我们一起来看下。

这是本田首次展示其首款全电动 SUV 车型的内部和外部设计。Prologue 将基于通用汽车的 Ultium 平台，将于 2024 年在北美推出，很显然本田未来不会只在北美营销这款车。这家日本公司现在透露的最新照片显示，与通用汽车的合作带来了这款坚固优雅的 SUV。Prologue 电动 SUV 于去年 6 月发布。本田在电气化派对上有点晚了，而且通常以其混合动力车而闻名，现在这款车会是本田起势的新车型。

到目前为止，除了 Prologue 将于 2024 年开始向第一批客户推出外，还没有发布太多信息。在公司的最新公告中，本田表示希望将电动 SUV 定位在 CR-V 之上并与 Passport 并列。这款电动 SUV 的轴距为 3.09 米，比 2023 款本田 CR-V 长约 20 厘米，宽约 13 厘米。长 4.88 米（192 英寸），宽 1.99 米（78.3 英寸），高 1.64 米（64.7 英寸）。

本田还宣布了各种发动机选项，包括全轮驱动版本。这款大型电动汽车的外观是总部位于洛杉矶的本田设计工作室的作品。Prologue 将配备 21 英寸车轮和全景车顶。设计师将车辆的线条描述为现代而自信，表面干净简洁。前端让人想起本田 e，后部采用完整的 “Honda” 字样，而不仅仅是 “H” 标志。“我们的目标是通过协调颜色和材料来表达我们的客户和本田独有的新坚固设计风格，以基于坚固的 SUV 形象创造一种干净的和谐产品。” 颜色、材料和设计负责人 Masaki Sumimoto 说。

在内部的设计里，Prologue 将具有 11 英寸屏幕和 11.3 英寸音频和连接屏幕的标准功能。主要的内饰颜色是无烟煤色和浅灰色，算是低调稳重的。首次亮相的其他收获包括独特的北岸珍珠色调，其灵感来自加利福尼亚的太浩湖。还展出了标准配置的 21 英寸轮毂样貌，是典型的电动车风格。

在车内，Prologue 的控件在视觉上与 CR-V 和 Civic 中的控件相似，尽管发现传统通风口代替了这两个用于 HVAC 通风口的完整格栅。本田计划在未来几个月内公布有关 Prologue 的更多细节。不过从这个内饰设计上来看，还是比较传统的风格，没有未来科技派的作风。

本田最早在 2021 年年中宣布将推出基于通用汽车 Ultium 平台的 BEV，今年早些时候，两家公司承诺在 Ultium 平台上推出价格实惠的电动汽车。本田与通用汽车的合作于 2020 年 9 月确定。两家公司之间的部分交易是，通用汽车将为这家日本公司生产联合开发的电动车型。接下来与这家美国汽车制造商合作的是本田品牌 Acura 的纯电动车型，该车型也将基于通用汽车的 Ultium 平台。看起来本田 Prologue 将从 2023 年开始在墨西哥的拉莫斯阿里斯佩生产，而讴歌电动汽车将于 2024 年在美国田纳西州的斯普林希尔开始生产。

本田还押注自己的全新电动平台 e:Architecture 将在本世纪下半叶接管电动化攻势。然而，在本田开始 BEV 时代之前，更多的 “核心车型将首先配备混合动力系统，以进一步减少二氧化碳排放，并向客户介绍目前正在开发的电池电动量产车”。在中国，这家日本公司采取了不同的策略。2021 年 10 月，本田向中国市场展示了其首款电动 SUV。该公司还透露了三项未来设计的概念研究。

本田一再强调其通过混合动力引导客户使用全电动汽车的战略。本田现在表示，其自己的研究表明，混合动力客户是第一批转向全电动产品的客户。然而，研究表明，大型混合动力汽车对减少大气中的二氧化碳含量几乎没有作用。在美国，本田表示计划在 2023 年将 CR-V 的混合动力车型销量提高到 50%，并在更短的两年内为 CR-V Hybrid 客户提供电动车型。“这将使目标市场的客户在 2024 年推出新电动汽车时轻松切换到 Prologue。这样，公司不断增长的混合动力销售将有助于建立未来的电动汽车客户群，” 该公司解释道。

所以从现在来看，日系车依然走的是稳重的电动车切换路线，一下子转到全电动车领域，并不能获得极佳的财务回报。这或许是本田和日系车考虑的因素，他们正在步步为营，温和而稳重地转向电动车市场。