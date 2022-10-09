普渡大学的一项新研究帮助开发了一种太阳能反射率为 97.9% 的白色涂料，这有助于使涂上它的物体保持凉爽。据机械工程教授、该涂料的开发者 Xiulin Ruan 介绍，这种涂料是旧配方的开发，现在可以涂得足够薄，可用于汽车、航空和其他应用。该团队在 2021 年宣布了其高反射涂料的早期迭代，但当时需要将涂料涂在 400 微米厚的层中。相比之下，根据 Defelsko 的说法，普通汽车的油漆厚度在 100-180 微米之间。

尽管它能够反射 98.1% 的阳光，将涂有它的表面的内部冷却到比环境温度低 4.5°C 以上，但对于重视轻盈的应用（例如汽车）来说，这种涂料太重了。“从航天器制造商到建筑师再到制造衣服和鞋子的公司，每个人都与我联系过，” 阮说。“他们主要有两个问题：我在哪里可以买到它，你能把它做得更薄吗？”

于是，阮和他的团队开始对材料进行试验，并提出了他们最新的配方，其中包含六方氮化硼作为颜料。该物质通常用于润滑剂中，但它可以使涂料达到与原始涂料几乎相同的反射率，同时形成 150 微米的薄层。新配方令人印象深刻，不仅因为硼的六边形有助于散射光，还因为它还包含充满空气的空隙，有助于进一步减轻油漆的重量。据该团队称，新配方的重量比原来的减少了 80%，同时反射了 99.79% 的热量。

“这种轻量级为各种应用打开了大门，” 普渡大学机械工程教授 George Chiu 说。“现在这种涂料有可能冷却飞机、汽车或火车的外部。在炎热的夏日坐在停机坪上的飞机不必开空调来为内部降温，从而节省大量能源。” 据该团队称，这种涂料特别有用，因为与其他局部冷却方法（如空调）不同，一旦使用它，它的使用就不会排放温室气体。这种涂料将太阳能辐射到深空，这实际上意味着它将热量从地球上散发出去。

研究人员团队现在正在寻找销售这种涂料的方法。“我们现在正在讨论将其商业化，” 阮说。“仍有一些问题需要解决，但正在取得进展。”