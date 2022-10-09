日前，中兴通讯拜访宋卡王子大学电子科技学院 (Engineering Faculty-Electrical Dept.)，围绕人才培养、课程开发，开展深入讨论及合作洽谈。双方达成合作意向，计划依托双方人才培养的创新机制和教学资源优势，通过设立 5G 应用场景（5G Use Case）课堂、通信网络实战精品课程、专项实习实践等方式，充分发挥校企结合的创新教育优势，助力泰国培养下一代通信专业技术人才。泰国宋卡王子大学（Prince of Songkla University）建立于 1967 年，是泰国南部区域 Top 1 的理工类院校。

学院院长 K.Anuwat 表示：“与中兴通讯合作，可以为在校的学生们提供更多接触通信知识、前沿技术和参与实践的机会，是一项非常有意义的项目，不仅能够让学生们丰富自己的知识储备，也能为行业提供更多综合能力突出的优秀人才。”

6 月 17 日，第一批大学生已于中兴通讯顺利结束实习。参与本次实习的 Pang 表示，“在中兴通讯实习期间，我全面了解无线工程师日常的工作，进行技术方案沟通、客户交流、维护等实操，和导师、项目团队成员交流学习、职业规划等各种问题。我也了解到中兴通讯有 “兴” 青年英才计划（Young Talent），每年都会招收一批优秀毕业生进入公司，明年我也会积极申请，希望毕业后可以加入中兴通讯。”

目前，中兴通讯正与泰国高校展开积极合作。

2021 年 5 月 21 日，泰国移动运营商 Advanced Info Service（以下简称 “AIS”）联合素罗娜丽科技大学（以下简称 “素科大”）和中兴通讯共同打造泰国 5G 智能示范工厂，依托 5G 整体解决方案，将普通工厂改造成融合 5G 云化 AGV 自动导航车，5G AR 远程指导，实时 VR 监控以及机械臂等技术为一体的智能工厂，赋能 5G+工业应用创新。素科大研究与发展研究所所长 Peerapong Uthansakul 副教授曾表示：“AIS 和中兴通讯之间的合作旨在通过技术彻底改变工业实践。双方的开发、研究和共同努力符合我们在国际水平上整合卓越科技的愿景。我们创建了一个研究数据中心，并将这一成就应用于当地和国家的发展。我们让学生、企业家和公众都能参与部署这些创新，扩大创新成果。”

2022 年 7 月 7 日，中兴通讯泰国代表处拜访先皇理工大学 Lat Krabang 工程学院 (King Mongkut Institue of Technology Lat Krabang , KMITL )，双方就校企战略合作进行深入交流，并在实践课程开发、实习就业合作、校园推广等达成一致方案。充分利用优势互补，携手共进助推双方高质量发展。先皇理工大学（King Mongkut’s Institute of Technology）为泰国 TOP1 的理工院校，是泰国培养 ICT 技术人才最为知名的学府。