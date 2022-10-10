根据彭博社记者 Mark Gurman 的说法，苹果准备在未来几年内在 AirPods 和 Mac 配件上采用 USB-C 接口。欧盟计划在 2024 年底强制该地区发布的新智能手机、平板电脑和耳机使用 USB-C 接口。

为了遵守即将出台的法规，Gurman 认为苹果可能会在 2024 年之前将 USB-C 带入下一代 AirPods、AirPods Pro 和 AirPods，而包括 Magic Mouse、Magic Keyboard 和 Magic Trackpad 在内的 Mac 配件可能最快明年会切换到 USB-C。

苹果将于明年使用新 iMac 和 Mac Pro 更新 Mac 产品线，而且由于新 Mac 的发布通常 “与配件更新相吻合”，Gurman 说，“可以肯定的是，这些配件将使用 USB-C。” 他还认为，苹果将在欧盟立法生效之前更换 AirPods 的接口。

今年早些时候，Gurman 报道称，苹果已经开始在 iPhone 上测试 USB-C 充电，不过最快要在 2024 年的产品上才能看见。Gurman 在最新的 Power On 时事通讯中重申了这一观点，并补充表示，苹果将为 iPhone 15 以及预计在今年年底发布的入门级 iPad 中换用 USB-C 充电端口。

即便苹果确实不得不过渡到使用 USB-C，Gurman 预计它在苹果设备上的存在是暂时的。 Gurman 认为，苹果最终将在 “未来几年的某个时候” 为 iPhone 和 iPad 带来感应充电，以绕过立法。