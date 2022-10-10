近日，Autowise.ai 仙途智能宣布获得商汤国香资本等机构 B3 轮战略投资，这是公司今年 7 月以来第二轮融资，融资将主要用于自动驾驶车辆研发制造和市场扩张，尤其是海外业务落地。

仙途智能成立于 2017 年 8 月，由原滴滴无人驾驶首位负责人黄超创立。改公司于 2017 年组建国内最早一批 robotaxi 车队，在上海路测，随后拿到上海自动驾驶测试牌照，并于开始商业化应用在城市道路环卫清扫领域。目前仙途智能的自动驾驶清扫车已经投放在全球 20 多个国家和城市。

仙途智能创始人、CEO 黄超表示：“感谢新老股东的信任。公司的产品技术进一步成熟，正在持续赋能传统行业降本增效。同时，公司的业务扩张和产品技术迭代形成正向循环，今年不仅在业务方面超 10 倍速增长，也吸引了资本的持续关注。公司于 2017 年底组建了国内最早的一批自动驾驶乘用车车队，随后获得上海自动驾驶卡车测试牌照，率先在环卫场景实现商业化，积累了大量的研发经验和运营数据。接下来，我们还将推出更多、更亮眼的产品。”

商汤国香资本管理合伙人扈与同表示：“仙途智能具有良好的技术和产品化基因，选择了适当的场景率先实现了无人驾驶的商业化，通过数年的运营和发展，产品逐渐成熟，也验证了其商业模式。商汤科技拥有丰富的技术和市场资源，将和仙途智能协同合作、双向赋能，共塑未来。”

本轮融资由奇迹资本担任独家财务顾问，奇迹资本 CEO 鲁迪表示：“自动驾驶在环卫服务领域的应用适配性高，能够有效解决现有环卫行业依赖于人力劳动的痛点，预计未来自动驾驶环卫需求将持续攀升。仙途智能掌握全栈式自动驾驶技术，凭借完善的技术、运营、服务体系，仙途智能已在全球 20 多座城市部署了近 200 台自动驾驶清扫车，市场占有率和营收均大幅度提升。商汤科技作为行业领先的 AI 软件公司，拥有深厚积累的全栈式 AI 能力，致力于前瞻打造新型人工智能基础设施，深耕智慧城市，有着深厚的产业背景资源。本轮融资引入商汤科技，将有助于仙途智能未来更好地进行技术交流互通、吸纳产业资源、拓展销售渠道，协同建设智慧城市。很高兴这次和仙途的合作，我们相信，随着智慧环卫和自动驾驶技术的不断推广，仙途智能会在全球有更广阔的发展空间。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。