根据 ePaper Insight 最新发布的报告，预计 2022 年全球电子纸手写本终端销量继续保持高速增长，同比增速达 48%。ePaper Insight 还预测，2022 年全球手写本终端销量同比增长率将达 48%。

以下为报告主要内容：

虽然亚马逊在今年 6 月宣布了 Kindle 电子书阅读器将退出中国市场的消息，但 Kindle 电子书阅读器在国外市场发布新品的步伐却未停歇。9 月初亚马逊发布了其第 11 代基础款 Kindle 产品，而紧接着在 9 月 29 日，亚马逊又在其秋季硬件发布会上推出了另一款 Kindle 新品-Kindle Scribe。

Kindle Scribe 应该算是 Kindle 真正意义上的新品，不仅是因为它拥有全球首款大尺寸（10.2 英寸）且分辨率达到 300ppi 的电子纸屏幕，还因为这是亚马逊自 2007 年底推出第一款 Kindle 以来，首次增加了可以使用手写笔在设备上书写的功能。这也意味着 Kindle 终于不再执着于单一阅读功能的电纸书阅读器，而是顺应大势，推出了电子纸手写本产品。

Kindle Scribe 支持书写、涂鸦甚至还支持绘图功能，此次其提供了基本款和高阶款两种手写笔选项，他们均是不需要内置电池的电磁手写笔，可带来流畅的书写体验。其中高阶款笔增加了包括顶部的专用橡皮擦和可自定义的快捷按钮，使笔可以用作橡皮擦或荧光笔，或者在按下按钮时打开新的便签等等的功能，都是旨在提高书写便捷性而设。

Kindle Scribe 目前将带基本款手写笔的 16GB 型号定价为 339.99 美元，带高阶手写笔的 16GB 型号定价为 369.99 美元。当然除了 16GB 容量，还有 32GB 和 64GB 可选，不过价格也会相应提高。Kindle Scribe 预计 11 月底就会正式发售。

相比电纸书阅读器的单一功能，电子纸手写本主体为日常高频使用的记事本功能，同时大屏能够提供用户更好的阅读体验，这是为什么电子纸手写本相比电纸书阅读器能覆盖更为广阔的消费人群，也是目前电纸书阅读器市场不温不火，而电子纸手写本市场持续火热的原因。

作为全球电子书阅读器龙头企业，亚马逊 Kindle 此次带领 Kindle Scribe 进入电子纸手写本赛道，必将为本就火热的电子纸手写本市场强势再助力。

当然，还值得一提的是，Kindle Scribe 的推出，也意味着手写笔将会带来更巨大的商业机会，并且会为整个笔写生态注入更多的动力。

根据 CINNO Research 旗下 ePaper Insight 负责主编的电子纸产业蓝皮书系列《全球电子书阅读器与手写本应用市场分析报告》章节内容，无论是在全球市场还是在中国本土市场，电子纸手写本都得到了越来越多人群的接受。从 2017 年开始，全球电子纸手写本终端市场规模以每年 40-50% 以上的增长速度在高速成长，2021 年电子纸手写本市场更是逆势上行，比 2020 年销售数量和销售金额增长均达到一倍左右。ePaper Insight 预测，2022 年全球手写本终端销量同比增长率将达 48%。