根据国际数据公司（IDC）发布的全球个人计算设备季度追踪报告，2022 第三季度，全球 PC 发货量总计 7420 万台，传统 PC 市场继续下滑。需求降温和供应不平衡导致同比收缩 15.0%。然而，由于 Windows 7 即将停止支持，当前 PC 出货量主要由商业更新驱动，出货量仍远高于疫前的水平。

IDC 移动和消费者设备跟踪研究经理 Jitesh Ubrani 表示：“尽管苹果等公司的促销活动有助于缓和下降趋势，并在几周内全面减少了渠道库存，但消费者需求依然低迷。供应也通过减少订单来应对市场新低点。苹果是唯一例外的，因为他们在第三季度的增加了供应量，以弥补第二季度因中国封锁而损失的订单。”

IDC 设备和显示器研究副总裁 Linn Huang 补充道：“除了出货量，我们还将密切关注本季度平均销售价格（ASP）的趋势。过去几年的短缺大大推动了产品组合向高端市场的转移。加上零部件和物流成本的增加，推动 ASP 价格在连续五个季度上涨后的 2022 年第一季度增至 910 美元，为 2004 年以来的最高水平。然而，随着需求放缓、促销活动全面展开以及订单削减， ASP 的上升趋势将在 2022 年第二季度出现 逆转。又一个季度的 ASP 下降表明市场在回落。”