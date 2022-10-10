科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.10.03-2022.10.09）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在上周的文章中，无论是缩水的（老虎基金的）新基金规模还是大幅下降的（印度创投领域的）总融资规模，在这些数字的背后，我们可以实打实的感受到今年的融资环境已经发生了明显变化。当然，基于本栏目的报道方向而言，至少对印度来说确实如此（虽然东南亚也似乎正处于这一变化之中）。

体现在具体方面，自二季度以来，正如笔者在此前的文章中所列举的那样，这种 “变化” 会是得到巨额亏损的风投机构和巨头企业，是并不乐观的就业环境和融资环境，并且也是企业们的一些不得已或者不能独善其身的选择···作为对比，这些现象与发生在这些地区的种种 2021 高光时刻呈现出了相当明显的差异，并且已经有人用 “融资寒冬” 来概括当下的这种境况。然而，尽管这种发展趋势与人们的预期有了很大的不同，相比于如何描述这段过程中的曲折，它在接下来所要呈现的走向或许会更为重要。而从这一角度出发，我们或许也在面对一些不那么 “意料之外/被动” 的事情。

一方面，如我们所见，尽管后期和成长期的初创企业越来越难以获得大额融资，但对处于早期阶段的公司而言，这种局面则相对乐观了一些。而在此之外，作为节约现金流的应对方式之一，当下，业务自动化也在逐渐成为企业们的一种热门选择——这不仅会催生出更多的大型企业对初创公司的并购交易，以自动化为切入点的行业领域也会受到更多青睐（这一点我们同样能在老虎基金的 Fund 16 的聚焦方向中窥见一斑，比如 “企业主题” 和 “企业软件”）。

那么于此，尽管 “保守” 在不断成为今年的一种主题，但它所隐含的含义却更像是一种中性的词语，而非 “融资寒冬” 这样不乐观的单向形容。并且也正因此，笔者也一直在用 “市场波动” 的标签来概括这种现象：这段不同以往的时期可能会长且艰难，但这些现象也正如其中的另一些一样，仅仅是我们所看到的一隅缩影，而非它的全部，我们的面前仍有着足够多的可能尚待书写。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印度初创公司三季度总融资规模已不到 30 亿美元，仅为上年同期 25%：据印度媒体日前发布的数据指出，今年 7 月至 9 月期间，印度初创公司所获得的总融资规模仅为近 29 亿美元。相比之下，这一数字在去年同期时为 123 亿美元。

数据表示，今年三季度的这一数字由 366 笔交易构成，其中包括 58 笔成长期交易（近 19 亿美元）、250 笔早期交易（9.56 亿美元）、以及 58 笔未披露轮次的交易（4 到 5 千万美元左右）。

另一方面，从月份上来看，7 月份期间，这一领域的总融资规模在今年内首次跌到了 10 亿美元以下，仅为 8.7 亿美元——作为背景，其 6 月份和 5 月份的的总融资规模分别为 30 亿美元以及 17 亿美元（三四月份分别为 39.7 和 26.5 亿美元）。而在随后，尽管该数字呈现出了反弹的迹象，但在 8 月份和 9 月份也分别仅为 10.6 亿美元和 9.63 亿美元。

东南亚前十大电商平台流量在近三年内增长过半：根据东南亚电商比价聚合平台iPrice近日发布的数据显示，2019 年第三季度至 2022 年第二季度间，东南亚前十大电商平台的网络流量增长了 64%。

数据称，在上述时间段内，Shopee 继续巩固了作为东南亚地区头号电商平台的地位，其网络会话量（流量）从 1.67 亿次/月的会话量增加到了超 4 亿次/月，增幅达 142%。相比之下，Lazada 的流量则在同一时期从 1.56 亿次/月下降到了 1.35 亿次/月。

值得一提的是，尽管 Shopee 在体量规模上处于遥遥领先的位置，但一些较小的本地电商平台却在增幅上呈现出了更可观的表现。根据数据，在统计期内，PG Mall 和 Orami 的流量分别增长了 2506% 和 314%。

Bizbaz 获得 400 万美元种子轮融资：Bizbaz 由 Hakobyan 和 Vincent Choy 成立于 2019 年，主要通过其基于机器学习分析技术的风险评估解决方案帮助金融服务机构、金融科技公司和电商企业对其客户（包括非银行账户客户和新开银行账户客户）的生活、社交和财务状况进行分析，从而更好把握其风险水平。

据了解，Bizbaz 的开发团队成员主要来自中东，其数据团队设在印度，其销售、业务拓展和产品团队则在东南亚运营。

有数据指出，到 2031 年，全球商业智能和分析行业的市场规模将增长到 567 亿美元，实现 8.8% 的年复合增长率。另一方面，另有数据表示，到 2030 年，东盟地区的中产阶级群体将增长一倍以上，届时有望达到 3.34 亿人，而其金融服务的发展水平也很有可能以同样的速度进行扩张。

Bioma 获得 Pre-seed 轮融资，距平台推出不到 3 个月：成立于今年的 Bioma 自称是一家 B2B 模式的产品及服务（PaaS）平台，主要向客户（尤其是企业端客户）提供电子产品、家具、厨房用品、母婴用品等实物资产的租赁和订阅服务（月费制）。据了解，Bioma 的创始团队中有多位成员来自今年早些时候被 Yummy Corp 收购的餐饮业订单管理初创公司 Listee 的高层。

Bioma 表示，作为与当地现有的老牌租赁平台的主要区别之一，其平台选择了轻资产的运营理念，而非传统的需求链接模式。该公司表示，在传统模式中，租方和贷方往往会绕过平台进行租赁交易，而 Bioma 平台上的大多数物品都是由第三方品牌或个人提供，Bioma 涉及的则为服务方面的运营，比如物品清洁、物流以及维修。基于这种模式，Bioma 称平台可以更好地帮助第三方群体进入到租赁行业，从而促进闲置物品进一步的流动循环，并且这些第三方群体也无需在产品的租赁运营方面付出过多精力。

老虎基金计划为新基金募资 60 亿美元，继续押注印度：动点出海综合多方外媒报道获悉，老虎基金已于近日通过信函表示，正计划为其下一只私募基金 PIP Fund 16（实际为老虎基金的第 15 只基金，因为该机构跳过了 “13”）展开募资。根据该信函， Fund 16 的募资规模被设定在 60 亿美元，预计于明年 1 月中旬之前实现首次收盘。

有消息称，针对 Fund 16，老虎基金的员工将至少对其投入 5 亿美元资金，且其中大部分会来自老虎基金的创始人 Chase Coleman 和合伙人 Scott Shleifer（Shleifer 目前一直在管理老虎基金对印度的投资）。

其中，就基金的具体关注方向而言，老虎基金表示， Fund 16 会主要投资于 “企业主题（enterprise themes）”、“印度”、“低估值环境（lower-valuation environment）” 这三个方向。而这将重点包括企业软件、金融科技、消费等行业的科技初创公司，因为这些是 “具有快速和长期增长潜力” 并且 “没有被充分渗透的类别”。此外，信函也补充称，基金也会对现有的投资组合公司进行 “机会性后续投资”，这将包含二级股票购买的方式。

对话点众科技：成为网文出海头部品牌的背后，Webfic 都做对了哪些选项：根据 data.ai 此前发布的数据显示，2021 年期间，全球移动设备使用时长达 3.8 万亿小时，达到了创历史记录的水平。其中，在全球十大移动市场中，用户每天使用移动设备的时长也达到了惊人的 4.8 小时之多。

作为体现，2021 年上半年全球图书与工具书类应用的海外消费者支出超过 9.8 亿美元，与 2020 年上半年相比增长了 65%。其海外下载量达到 10.7 亿次，增长了 20%。数据进一步指出，在此期间，中国出海图书与工具书类应用的总消费者支出达到 9450 万美元，较上年同期同比增长 87%；下载量达到 5852 万次，同比增长达 23%。

而如果把时间拉回更早之前，据《2020 网络文学出海发展白皮书》指出，截至 2019 年，国内向海外输出的网络文学作品就已达 10000 余部，覆盖 40 多个 “一带一路” 沿线国家和地区。并且仅在 2019 年，就有 3000 多部网络文学作品依靠翻译走出国门。

于此，不难发现，除了大环境中的 “偶然性” 机遇，中国网络文学出海赛道所呈现出的这种蓬勃发展的局面自然也离不开其中参与者们的不懈耕耘。日前，在 Google 的邀请下，动点出海有幸在 Google 开发者大会上同网文出海先锋点众科技进行了一场交流对话，并基于其所经历的出海历程一同见证了中国网文出海企业如何一步一步来到今天。

出海时刻｜对话 Twitter：从对话到连接，Twitter 想让出海企业的声音被更多人聆听：后出海时代下，“品牌” 之于出海企业的重要性也早已不可同日而语。如我们在前五期《出海时刻》节目中所见证的那样，伴随出海赛道的进一步升温，海外市场也愈发拥挤。现在，企业更加需要去思考，如何让自身的核心竞争力发挥出应有的实力。

作为全球最大的公众对话平台，Twitter 平台上庞大的用户数量以及用户群体的活跃特性，促使 Twitter 成为众多出海企业所重视的主流营销平台。于此，在本次第六期《出海时刻》直播对话节目中，在动点科技创始人兼首席执行官卢刚博士的主持下，Twitter 大中华区电商和金融科技行业总经理 Erika Wang 也和我们一同具体分享了 Twitter 在帮助出海品牌 “在合适的时间和地点打动对的人” 的过程中的所见、所感、所得和所为。