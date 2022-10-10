Motional 和优步今天宣布了一项为期 10 年的框架协议，这家叫车公司将使用基于现代 Ioniq 5 的自动出租车为乘客提供乘车服务并交付货物。Motional 总裁兼首席执行官 Karl Iagnemma 表示：“该协议将有助于自动驾驶出租车的大规模采用。“ Motional 现在拥有无与伦比的接触数百万骑手的机会，并制定了在未来十年内大幅扩展的路线图。我们很自豪能与 Uber 合作，在美国各地的城市中实现无人驾驶网约车和送货服务 “。

这项为期 10 年的合作将在多个市场进行，两家公司希望将 Motional 的自动驾驶技术提供给数百万客户。他们表示，他们将 “战略性地” 将自动驾驶汽车服务部署到美国各地的城市，预计首批旅行将在未来三个月内进行。

Motional 和优步此前曾合作创建送货服务。这让这些公司为加州的 Uber Eats 客户进行了自动送餐服务。Motional 此前还与优步的竞争对手 Lyft 合作，在拉斯维加斯为客户提供自动驾驶服务。

Motional 是现代与 Aptiv 开发的合资项目，公司于 2021 年在内华达州开始测试全自动驾驶汽车。与此同时，优步此前曾参与自主研究，但在 2020 年将其研究部门出售给了 Aurora Innovations。优步表示，他们可以使用自动驾驶汽车来提高叫车效率。这项技术将使该公司能够以更少的停留时间和更少的不必要行驶里程来运行车辆，从而最大限度地利用在创收服务上。

“我们很高兴能够利用 Uber 平台的强大功能，将 Motional 的先进自动驾驶技术通过一个按钮带给广大乘客，”Uber 自动驾驶和交付全球负责人 Noah Zych 说。“这种合作伙伴关系的范围显示了共享自动驾驶汽车将在未来的交通运输中发挥的重要作用，以及在优步成为全球平台的战略中，帮助你去任何地方，得到任何东西。”