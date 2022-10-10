在欧洲，荷兰氢燃料电池系统开发商 Zepp Solutions 展示了 X150，这是一款用于重型应用的新型 150 kW 燃料电池系统。新模块现已接受预订，预计将于 2023 年年中交付。Zepp Solutions 表示，新的燃料电池解决方案具有适合安装在车顶、发动机舱或机房应用中的配置。该公司声称，X150 的功率密度高于市场上其他交钥匙模块，是重型 OEM、机器制造商和造船厂的理想选择。

与该公司的 50 kW zepp.Y50 模块相比，Zepp 表示 X150 的每千瓦成本 “显著” 降低，功率密度提高了 25%。在安装方面，由于集成的 DCDC 转换器可以直接连接到车辆的直流电源总线，因此插入式模块可以最大限度地减少工程设计工作和成本。在需要高达兆瓦级的更高功率容量的应用中，可以并行集成多个模块。

这家来自荷兰的燃料电池系统供应商表示，其 X150 系统已经获得了来自不同行业公司的多个预订单。这家荷兰公司正在展示其自己的氢电动拖车牵引车 DREAMH2AUL 的系统功率密度。在这里，这辆卡车在 350 巴的压力下可储存 50 公斤的氢气，以确保该公司所说的续航里程可达 800 公里。根据 Zepp Solutions 的说法，这使其成为第一款能够在不超过欧洲长度限制的情况下牵引标准 ISO 拖车（45ft / 13.6m）的 350 bar 氢电动半卡车。订单已经在进行中，因为前两辆卡车已由 Vos Transport 和 BCTN Group 订购。