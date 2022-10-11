全球金融科技企业 Airwallex 空中云汇今日宣布完成 1 亿美元 E2 轮融资。现有投资方 Square Peg、Salesforce Ventures、红杉中国、Lone Pine Capital、和暄资本、1835i 和腾讯参与了本轮融资，同时还引入了澳大利亚养老基金 HostPlus 以及北美一大型退休基金为新投资方。本轮融资过后，Airwallex 空中云汇的总融资额达到超 9 亿美元，估值仍保持在 55 亿美元，推动公司的全球增长。

Airwallex 空中云汇联合创始人兼 CEO Jack Zhang 表示：“本轮估值重申了投资者对 Airwallex 空中云汇核心业务价值和基本面的信心。Airwallex 空中云汇的愿景是成为赋能企业无界发展的全球金融基础设施，很高兴这一愿景能持续获得投资者的认可与支持。可预见的是，未来的市场环境将充满挑战，但是我们已有充足的资金储备，本轮融资将帮助我们拓宽跑道，进一步推进增长计划，丰富产品线，并吸引全球顶尖的人才。此外，我们也将通过拓展全球影响力和产品能力，更好地赋能客户解锁新的市场机遇。”

据介绍，2021 年，Airwallex 空中云汇进一步加速全球布局，现已成功将业务范围扩展至欧洲、北美和亚太地区，服务中国、美国和英国三大全球领先电子商务市场的跨境电商客户。

“我们正在打造全球最强大的跨境支付和金融基础设施之一，”Jack 补充道，“通过提供一种更加快捷、安全、透明而高效的方式实现全球运营，我们希望帮助企业实现收入最大化，加速业务增长。”

该公司表示，在继续全球布局和人才引进的基础上，其将在 2023 年持续投入产品创新，包括改进费用管理平台和信贷解决方案在内的新产品和服务已在逐步规划中。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。