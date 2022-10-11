根据 Canalys 发布的最新报告，2022 年第三季度，全球台式机和笔记本电脑的总出货量下降 18% 至 6940 万。笔记本电脑出货量受影响最大，同比下降 19% 至 5470 万台。由于对消费者支出的依赖程度较小，台式机出货量相对稳定，总计为 1470 万台，同比下降 11%。

以下为详细内容：

全球个人电脑市场在 2022 年第三季度遭遇需求大幅下滑。企业在 IT 方面的支出更为谨慎，消费领域和教育市场的疲软现状加剧，台式机和笔记本电脑的总出货量下降 18% 至 6940 万。不利的宏观经济和行业因素，包括高通胀、利率上升和渠道库存庞大，削弱了个人电脑市场的势头，并可能持续到 2023 年。笔记本电脑出货量受影响最大，同比下降 19% 至 5470 万台。由于对消费者支出的依赖程度较小，台式机出货量相对稳定，总计为 1470 万台，同比下降 11%。

Canalys 高级分析师 Ishan Dutt 表示，“今年上半年经济放缓之后，个人电脑市场目前遭遇了创纪录的同比跌幅。虽然第三季度的出货量仍与疫情前相当，但所有细分市场的需求正在迅速恶化，这对于厂商乃至整个供应链的利益相关者而言，都是一个令人担忧的迹象。英特尔和超微半导体公司 (AMD) 正面临个人电脑业务疲软所带来的阻力，而规模较小的集成电路 (IC) 、内存等零部件制造商正在削减产量并降低盈利预期。尽管零售商的促销活动有助于厂商在假期到来之前清理了部分库存，但面对其他商品和服务成本的不断上升，消费者对个人电脑的整体热情已有所下降。随着公共部门将资金用于更基本的需求，以及大多数发达市场的学生设备配比例已经相对充足，作为 2021 年个人电脑增长重要新来源的教育部署，也已不复往昔。

“令人担忧的是，厂商、渠道伙伴和其他行业参与方在第三季度纷纷开始表示，由于 IT 预算的优先级重新调整或削减，之前在经济状况不断恶化情况下表现良好的商用领域采购也面临着威胁。”Dutt 补充道，“如今，企业表现得更为谨慎，力图通过延长设备更新周期来应对当前的不确定性。主要市场的就业和招聘人数相对稳定，这对于个人电脑市场来说是一个积极的信号。然而，有迹象表明这种情况可能会发生逆转，随着对新购个人电脑需求的下降，商用需求也将进一步减少。政府计划在未来几个季度加息，借贷成本必将持续上升，因而商业投资也面临限制。尽管当前环境不利，但个人电脑对于支持新的工作方式并帮助实现数字化转型目标的重要性仍不容小觑。客户群体的旧设备也需要更换，市场有望在 2023 年下半年复苏。”

联想在全球个人电脑市场保持领先地位，但出货量同比下降 16% 至 1690 万台。惠普连续二个季度在前五大厂商中跌幅最大，出货量为 1270 万台，同比下降 28%。联想和惠普的出货量均为 2020 年第一季度疫情爆发以来的最低水平。排名第三的戴尔也出现大幅下滑，出货量接近 1200 万台，降幅为 21%。苹果完成了因中国供应中断而推迟的第二季度的订单，并推出了新的 M2 Macbook，因此季度表现优于竞争对手。它以 800 万台的出货量排名第四，同比小幅增长 2%。华硕以 550 万台的出货量位居前五，同比下降 8%。