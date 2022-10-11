宝马集团刚刚透露，截至 9 月（含）今年共售出 128,196 辆 BMW 和 Mini 品牌的纯电动汽车，与去年同期相比，BEV 销量翻了一番多（+114.8%）。

第三季度，这两个品牌交付了 52,306 辆全电动汽车（+121.6%）。这意味着仅在第三季度，本年度总销量的 40.8% 已售出——第三季度明显强于上半年。一季度 BEV 销量为 35289 辆，二季度宝马品牌销量为 40601 辆。

这家德国汽车制造商表示，今年年初，供应瓶颈和乌克兰的战争导致整体形势艰难。这继续构成障碍，因为该汽车制造商在第三季度销售了 587,795 辆所有类型的汽车，略低于去年的水平——尽管 BEV 增长强劲。第三季度，宝马集团售出的所有汽车中有 8.9% 是纯电动汽车。“我们全电动车型的强劲势头表明我们的客户对 BMW 集团的电动产品组合有多么深信不疑，” 销售委员会成员 Pieter Nota 说。

宝马没有提供具体数据，但表示除了 iX3 之外，i4 和 iX 车型正在推动增长，iX3 的订单积压特别高。i7 和 iX1 以及 3 系的全电动加长版在中国也得到了 “非常积极的客户反应”。据宝马称，全电动 Mini Cooper SE 的增长率也很高。

在 BEV 方面，销售董事会成员 Pieter Nota 认为，该公司有望在 2022 年将全电动汽车的销量翻一番。2021 年，售出了 103,855 辆 BEV。这意味着宝马需要在第四季度交付 79,514 辆电动汽车才能达到 207,710 辆 BEV 大关。

在所有驱动类型中，宝马集团不那么乐观，但重申其先前的预测，即实现略低于去年的销售水平。在其当前的销售业绩公告中，宝马不再单独评论插电式混合动力车，而只强调电池电动汽车。来年，该公司将推出 BMW i5 和纯电池电动版本劳斯莱斯 Spectre。宝马的目标仍然是到 2025 年累计投放超过 200 万辆纯电动汽车，其产品线将不断扩大。