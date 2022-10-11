泰国美容个护电商平台 Konvy 于近日宣布，已经获得了一笔 1000 万美元规模的A 轮融资。

据了解，本轮融资由 Insignia Ventures Partners 提供，而此次也是 Insignia 对聚焦本土市场的泰国初创公司的首次投资。

成立于 2012 年的 Konvy 据称为泰国头号美容个护电商平台（其创始人 QingGui Huang 为中国企业家，此前曾在国内某时尚电商平台任职），平台上目前拥有超 1000 个来自全球及泰国当地的美容用品品牌以及 2 万+的 SKU 数量（Konvy 平台上有中文选项）。

据介绍，作为 Konvy 的成立背景，QingGui Huang 向媒体表示，在当时，泰国市场上的电商平台尚处于起步阶段，并没有太多实力选手的参与。而 Konvy 也很好地抓住了这种先发优势，并结合当地消费者对于健康&美容用品的优先消费行为以及对于电商和社交媒体的积极拥抱态度，一步步来到了今天的位置。

而作为这两种相对独特的泰国市场环境因素的具体体现，有数据指出，2021 年期间，泰国的美容及个护健康消费品的市场规模约为 40 亿美元（其电商市场总规模为 196 亿美元），到 2025 年，这一数字将有望增长至 64 亿美元（电商市场届时则有望为 336 亿美元）。值得一提的是，在泰国，护肤品为当地个护行业中最受欢迎的细分领域，其销量份额可在整体中达到 42%。

回到本次融资。针对这笔新资金的用途，Konvy 称将会加大其渠道和分销业务的建设，并进一步扩大其团队规模。