大众汽车可能会求助于麦格纳国际，以帮助他们通过一系列 “坚固耐用” 的新型越野电动汽车在美国重新推出 Scout 品牌。显然，大众正在与这家合作制造商进行谈判，并继续考虑为这些车辆提供一个专用的新平台。

据德国媒体报道，两家公司正在就 “管理 Scout 品牌的卷土重来” 进行谈判。Automobilwoche 报道称，麦格纳计划在 2026 年开发电动皮卡，作为第一款 Scout 车辆。虽然麦格纳也是合同制造商，但大众可能只希望该公司开发车辆，并在内部生产。大众汽车正在考虑为 Scout 建造一个专门的工厂，因为查塔努加的位置似乎不合适。大众可以与其他集团品牌共享工厂。

大众汽车已于今年 5 月确认计划在美国市场推出一个名为 Scout 的新电动汽车品牌，并获得监事会的批准。当时，赫伯特·迪斯还在沃尔夫斯堡担任首席执行官，但现任老板奥利弗·布鲁姆似乎也支持这一计划。今年 5 月，该公司表示，这些车辆将 “在美国为美国客户设计、开发和生产”，并于 2026 年开始生产。

Automobilwoche 还重复了 5 月份首次传出的其他谣言——大众似乎正在开发一个专用的 Scout 平台，因为该集团当前的 EV 架构无法支持福特 F-150 的尺寸和设计的车辆。想在美国变得更加活跃的麦格纳可以在这里发挥作用。麦格纳斯太尔副总裁库尔特·巴赫迈尔 (Kurt Bachmaier) 向 Automobilwoche 证实，该公司有意在美国站稳脚跟。

最初的 Scout 是 1961 年至 1980 年间制造的两门越野车。到目前为止，大众汽车的概念车展示的是四门车，但根据该品牌的历史，据报道这些是 “坚固的越野车”. 大众汽车根据美国前制造商 International Harvester 在 2020 年收购 Navistar 时制造的车型获得了 Scout 品牌名称的权利。