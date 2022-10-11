根据 SensorTower 发布的 2022 年 9 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共 42 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，合计吸金 18.8 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入 38.3%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

本期米哈游《原神》迎来上市 2 周年庆典。9 月 28 日周年庆当天，该游戏登上中国和日本 iOS 手游畅销榜榜首，跻身美国 iOS 手游畅销榜第 2 名。与此同时，《崩坏 3》于 9 月 15 日推出的 6.0 版本为玩家带来新角色、新武器等海量新内容和活动。在这两款游戏的带动下，本期米哈游移动端收入环比增长 5%。

海彼网络新游《弹壳特攻队》(Survivor!.io) 延续强势的市场表现。在 MMORPG 大作林立的韩国市场，该游戏位列 9 月手游畅销榜第 6 名，超越《地下城与勇士》手游，并贡献了发行商全球收入的 81.3%。海彼网络收入再度增长 70%， 排名前进 9 名入围前十。

9 月雷霆游戏旗下《问道》手游、《奥比岛》等收入全线增长 ，同时《一念逍遥》韩语版上市，使得发行商收入环比增长 21%，排名前进 4 位至第 11 名。

随着在美国市场上市，奇幻冒险 RPG 手游《秘境传说：神木遗迹》收入再度提升，为 4399 游戏贡献了 9 月收入的 50%。发行商收入由此环比增长 19%，排名前进 3 位至 23 名。

由于成功打开美国市场，冰川网络放置卡牌手游《X-HERO》从 5 月开始，收入进入快速上升通道。在 8 月实现 92% 环比增长的基础上，本期再度上涨 87%。9 月发行商收入相应翻倍，并首次入围榜单第 26 名。

卓杭网络于 9 月初在海外市场推出放置卡牌新游《Infinite Magicraid》，收入环比增长 44%，重回全球手游发行商收入榜 Top 100。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是掌趣科技、波克城市、星合互娱、禅游科技、心动网络、雅乐科技、友谊时光、Mattel163、竞技世界、卓杭网络、游族网络 和 游酷盛世 共 42 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了成功入围榜单的海彼网络《弹壳特攻队》，本期在国内市场表现突出的还有腾讯《英雄联盟手游》和网易《阴阳师》。

9 月 16 日，《英雄联盟手游》迎来了 3.4 版本更新。在两名新英雄的带动下，游戏 9 月收入环比增长 52%。随着另外两名英雄在 10 月底和 11 月初登场，游戏收入将再度迎来新的峰值。

《阴阳师》国服 6 周年庆在 9 月 21 日开启，随着全新 SSR 式神和海量活动上线，游戏收入环比增长 122%，重回榜单第 12 名。