近日，云舟生物科技（广州）股份有限公司（简称 “云舟生物”）宣布完成 4.1 亿元人民币的 C 轮融资。本轮融资由君联资本、穗开投资、越秀产业基金领投，建发新兴投资、万联证券、广州产投资本、敬亭山创投等参与了本轮投资。本轮融资后，云舟生物将继续推进基因递送研发生产技术平台的升级和产能扩增，加大品牌传播和市场推广力度进一步加速全球化业务布局，助推全球生命科学和基因药物的研发。

云舟生物是由分子生物学家，曾任芝加哥大学终身教授以及霍华德休斯医学院（HHMI）研究员的蓝田博士创办的基因递送企业，提供科研和临床载体 CRO、基因药物 CDMO 及基因递送产权输出等服务，业务覆盖整个生命科学和基因医药领域。云舟生物在全球范围内设有 10 余家分公司和办事处，90% 业务来自海外，覆盖全球 80 多个国家和地区，已累计向全球 4000 多家科研院所和制药公司提供超过 120 万个基因递送解决方案，基因药物 CRO、CDMO 项目遍布北美、欧洲和日韩等。

针对全球数十万个生命科学实验室面临的载体构建效率低、耗时长、成本高等难题，云舟生物全球首创的线上载体智能设计平台 “载体家”（VectorBuilder），结合线下的高通量智慧生产管理平台，使高度个性化的载体，实现了规模化、标准化的工业生产，极大提高了效率和节约了成本。

基因递送是基因药物开发的关键环节，而当前全球基因药物行业均处于较为早期阶段，这是中国在生物医药产业实现 “弯道超车” 的重要赛道和关键契机。云舟生物在临床载体 CRO 与基因药物 CDMO 板块，以核心技术的研发和生产能力，助力基因药物企业加快药物的成药周期，赋能基因药物的研发与临床应用。

君联资本董事总经理汪剑飞表示：云舟生物是全球领先的基因递送企业，可提供从基础科研到临床应用基因递送的全链条解决方案。很荣幸能够参与公司未来发展，创始人及首席科学家蓝田博士是生物技术创新领域的专家，我们看好蓝博士带领云舟生物打造的生命科学和生物医药的基因递送需求全方位的生态式服务平台，公司开发了目前全球第一套线上设计、线下制作的载体构建和下游应用服务体系，服务数千家顶尖生物制药公司及科研院所。随着基因药物行业的发展，云舟生物未来可期。

广州开发区投资集团董事长张晓中表示：云舟生物开创了定制化基因载体的商品化时代，在蓝田博士的带领下，全球业绩迅猛增长，同时技术研发与商业模式的叠加创新让公司在充满想象空间的基因治疗赛道极具稀缺性，难以被复制。开投集团长期陪伴云舟生物成长发展。本次再度领投，我们十分期待云舟生物推动广州开发区内基因治疗产业链补链强链工程，助力中国在基因药物赛道实现 “弯道超车”，诞生全球领军企业。

越秀产业基金管理合伙人、总裁卢荣表示：全球细胞与基因治疗快速发展，预计将成为继小分子靶向药、大分子生物药以后的第三大生物医药支柱产业。云舟生物以 “载体家” 为切入口，为基础科研到临床应用阶段客户提供基因递送全链条解决方案，是全球领先的基因递送服务企业。创始人蓝田博士是国际知名的遗传学家，在基因领域拥有超过 30 年的从业经验。我们很高兴领投云舟生物，相信在蓝田博士的带领下云舟生物将持续快速发展。同时，相信在云舟生物的协同下，广州市将逐渐成为细胞与基因治疗企业的聚集地，逐渐形成产业生态圈，为广州市构建世界级生物医药产业集群提供助力。

建发新兴投资副总经理沈亚萍表示：细胞与基因治疗领域市场潜力巨大，随着认知的加深和技术研发的突破，行业正在迎来快速发展期。蓝田博士带领的云舟生物团队，兼具全球化视野和丰富的产业经验，对国内外行业技术发展有着敏锐的判断和深刻的洞察。我们很高兴能够参与云舟生物的本轮融资，看好公司在细胞与基因治疗领域布局的战略眼光和执行力。相信云舟生物能够持续赋能基础科研，加速细胞与基因药物的临床应用，更好助力人类健康水平的提升。

万联证券董事长王达表示：很高兴能够参与云舟生物本轮融资，云舟生物作为广州市的明星企业，自成立以来一直深耕基因载体递送领域，短短几年的时间里，公司的客户已经遍布全球科研院所及知名药企。我们相信全球新药研发已经逐步踏进基因与细胞治疗这一新兴领域，我们看好公司在基因与细胞治疗领域中最为关键的基因递送环节所创造的价值。相信在蓝田博士带领下，公司未来将在病毒载体、LNP 等基因递送环节创造更多的价值。万联证券也将通过全生命周期的金融服务能力、背靠广州金控集团全牌照金融控股平台的综合优势，为云舟生物未来的金融与资本市场活动提供助力，携手推动产业与资本的良性融合与发展。

广州产投集团董事长高东旺表示：云舟是广州产投集团孵化器培育出的优质企业。广州产投集团一直关注着包括云舟生物在内的园区企业的发展和需求。对云舟生物的投资符合广州产投 “投资广州，投资实体，投资未来” 的投资方向，生物医药行业也是广州产投集团的重点投资领域，其中 CRO、CDMO 是生物医药行业的基础设施建设。集团下设基金板块投资的多家企业可以和云舟生物产生良好的业务互动，集团内的国际企业孵化器、生产力促进中心、产业联盟及协会等机构将持续赋能，帮助企业在业务上走上更高的台阶，助力广州世界级生物医药产业集群的崛起。

广州市生物医药及高端医疗器械链主单位、广州市生物产业联盟秘书长，敬亭山创投合伙人李予强表示：我们长期关注云舟生物的成长发展，很高兴能为公司发展的关键阶段提供助力。云舟生物是基因递送行业与广州市生物医药产业中的佼佼者，我们看好公司的技术实力、团队能力、商业模式与市场前景，相信云舟生物在基因递送领域的发展将能极大地促进广州市生物医药产业的结构调整与优化升级，推动产业实现跨越式发展。我们将通过生物医药产业的重要纽带优势，为云舟生物联动上下游企业，推动公司与市场资源的高效对接，携手加快产业发展，创造良好的社会与经济效益。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。