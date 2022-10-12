德国超级跑车制造商 Apollo Future Mobility Group (AFMG) 揭开了开发全新电动跑车品牌的第一步。G2J 其工程原型，已经开发了两年多，利用了该集团在德国和日本的工程和动力总成开发专业知识。该工程原型目前正在进行高级测试，以完善和验证关键的动力总成、连接性和更广泛的数字生态系统技术，这些技术将成为 AFMG 未来电动跑车产品的基础。

Apollo Future Mobility Group 由一个全资的专业卓越中心网络组成，这些卓越中心分别在美国、英国、德国和日本开展设计、先进开发、工程和动力总成设计。G2J 和所有未来 Group EV 跑车产品的研发过程将由该公司位于德国的欧洲研发中心领导。这是在 2021 年收购位于欧洲最大的汽车中心之一英戈尔施塔特的领先的德国汽车工程咨询公司 Ideenion 之后成立的。

G2J 指出了使用最先进的轻质复合材料制造汽车的长期承诺。因此，该开发计划结合了碳纤维结构的先进测试，暗示了 AFMG 电气产品的未来工程方向。

“今天，Apollo Future Mobility Group 通过展示代号为 G2J 的先进工程原型，表达了其定义高性能 EV 移动体验的意图。这将为一系列令人兴奋和期待的新型电动性能车辆提供支持。这款测试车的精美外形只是对未来一系列高性能汽车设计的暗示，这些汽车将采用 Apollo 超级跑车 DNA 并将其应用于打造地球上最激动人心的运动型电动汽车。这只是一个开始，我们很高兴来自世界各地的品牌客户和粉丝将在详尽的测试、证明和改进计划中随时了解情况，这将成为 Apollo 成为全球高性能电动汽车品牌雄心壮志的基础，” 阿波罗未来移动集团 (AFMG) 主席 Eric Ho 说道。