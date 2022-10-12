近日，比亚迪墨西哥分公司在墨西哥普埃布拉州的物流运输展览会（Expo Transporte）上向当地大型交通运输公司 Marva 交付了首批 5 台纯电动半挂牵引车 Q3MA。到今年年底，比亚迪将向 Marva 交付共 120 台纯电动半挂牵引车，组成比亚迪在拉美的首批纯电动牵引车车队。

比亚迪纯电动半挂牵引车 Q3MA 搭载比亚迪自主研发的磷酸铁锂电池和电机集成桥，具有 “强动力、长续航” 的特点。该车辆整备质量 12 吨，最大允许牵引总质量 35 吨，广泛应用于港口、工业园区及城际中短距离的物流运输。遵循 “高效、节能、环保” 的设计理念，Q3MA 将会以零排放、无污染的新能源技术为当地带来巨大的环保效益。

墨西哥大型交通运输公司 Marva CEO 米格尔·安赫尔·马丁内斯表示：“这支纯电动牵引车队将帮助公司每年减少约 3.3 万吨二氧化碳排放，打造更清洁环保的运输业。我们已准备好与新能源汽车领导者比亚迪保持合作，沿着绿色之路继续前进。”

比亚迪墨西哥分公司国家经理邹舟表示：“本次与 Marva 的战略合作有助于促进城际物流的电动化发展，减少因碳排放对环境造成的污染。这批 120 台比亚迪纯电动牵引车车队将在业界领先的车队管理公司 Element 以及可再生能源企业 ENEL X 的协同合作下运营。比亚迪将与 Marva 及其他优秀的合作伙伴携手，共同推进墨西哥交通运输业的绿色转型。”