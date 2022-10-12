9 月份是下半年最重要的市场节点，观察这个月的新能源车销量数据，有极大的参考意义。同时，我们发现，在这个兵家必争的月份里，不同的新能源车企表现出了不一样的市场表现。从这些数据，我们可以看到整体新能源车的销量还是在上升，渗透率还在提高，但是各个车企的竞争开始逐步加剧。

9 月乘用车市场零售达到 192.2 万辆，其中，9 月新能源乘用车零售销量达到 61.1 万辆，同比增长 82.9%，环比增 14.7%。1-9 月新能源乘用车国内零售销量 387.7 万辆，同比增长 113.2%。9 月，国内新能源乘用车厂商批发销量达到 67.5 万辆，渗透率 29.4%，较去年同期 19.9% 的渗透率提升了 9.5 个百分点。同时，国内新能源乘用车厂商批发销量破万辆的车企有 15 家，较去年同期增加了 7 家。

认真看下新能源车这块，比亚迪 9 月份零售量达到了 19.1 万辆，同比增长 144.3%，市场份额接近 10%。这个成绩对于其它国内车企来说，是个巨大的鼓舞。说明只要沉下心来，仔细打磨产品，终究会获得市场回报。随着时间的推移，比亚迪的产品线将越来越丰富，这也无形之中，对国内其他新造车势力的产品线是个压力。

南北大众 9 月的新能源车批发销量 16383 辆，占据主流合资纯电动 51% 份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。但这里也可以看出来，大众作为中国市场原本的王者，在转型路上还是很快速的，比起其他厂商，做了一个快速的切换。其 ID 系列电动车现在在路面上可以经常看到，这也是大众坚定战略的决心。

以上两家是典型的传统车企转变电动之路获得的改变。其它品牌的表现如下：广汽埃安 9 月销量超 3 万辆，同比增长 121%，哪吒汽车交付 1.8 万辆，同比增长 134%，零跑汽车 9 月交付量 1.1 万辆，同比增长 200%。埃安因为有广汽的沉淀，无论是在供应链还是在产品端，都走出了不错的稳健态势，在销量上自然也是表现稳定，如果维持现在的产品力，在接下去的时间里应该还会走出新高。哪吒因为其产品定位没有那么高端，一直是个走量的品牌，如果在后期能够将产品的价位做上去，是个很有后劲的新势力。而零跑能够超过原本的电动车 “蔚小理”，和其努力是分不开的，现在就看能否和哪吒形成竞争割据态势，零跑汽车最新旗舰车型——零跑 C01 最近正式上市，这是零跑向中高端市场发起冲击的关键尝试，能否成功还有待观察。

9 月理想汽车共交付 11531 辆，同比增长 62.5%；第三季度累计交付 26524 辆，较 2021 年第三季度增长 5.6%。随着理想后续车型 L7 和 L8 的到来，一直饱受产品线丰富度质疑的理想有望在接下去的时间里继续披荆斩棘。理想 ONE 的换代车型理想 L8，5 座 SUV 理想 L7 的到来，在后续的时间里也并非没有对手，套娃的外观设计或许会在一定时间里形成疲态，但理想还有望拿出纯电车型继续挖掘市场潜力。

蔚来 9 月交付量与上月相若，当月共交付新车 10878 台；值得一提的是，2022 年第三季度蔚来交付新车 31607 台，同比增长 29.3%，创季度交付新高。2022 年 1-9 月，蔚来交付新车 82434 台，同比增长 24.2%。蔚来新车累计已交付 249504 台。蔚来为了持续占领市场，开始了产品线的持续叠加攻势。蔚来 ET5 已于 9 月 30 日开启交付，这是 2022 年蔚来交付的第三款 NT2 平台新车。

小鹏汽车 9 月共交付 8468 台，环比下降 11.59%。小鹏汽车今年前 9 个月累计交付 98553 台，同比增长 75%，已超过 2021 年全年交付量。小鹏汽车推出新车型 G9，这款中大型电动 SUV 在很大程度上承载了小鹏汽车冲击更高端市场的使命。但是这款车能否帮小鹏拉出之前的定位，帮助小鹏实现市场突破，还有待观察。

问界汽车实力不俗，9 月份卖出了 10412 辆，品牌新车的问界 M7 上市时间不长，而 M5 的纯电版也在日前上市。如果假以时日的话，问界将有望实现弯道超车。

除此之外，中国车企的出海销售通路也开始陆续打开。 9 月乘联会统计口径下的乘用车出口 (含整车与 CKD)25 万辆，同比增长 85%，环比下降 6%，其中新能源车占出口总量的 18.4%。1-9 月乘用车累计出口 159 万辆，增长 60%。9 月自主品牌出口达到 20.4 万辆，同比增长 88%，环比增长 13%；9 月车企新能源出口前五的是：上汽乘用车 15509 辆、比亚迪汽车 7736 辆、特斯拉中国 5522 辆、上汽通用五菱 4123 辆、吉利汽车 2364 辆。

近期新势力出口也逐步启动。神龙汽车、东风小康、创维汽车、长城汽车、爱驰汽车、江淮汽车等车企旗下新能源车都在海外市场有着不俗表现。与此同时，以蔚来为代表的新势力企业的出口战略也逐步启动。近期岚图汽车也公布了出口欧洲的计划。此前，岚图 FREE 已获得欧盟整车型式认证（EWVTA），可在欧盟境内各国家正式上牌注册。

可以预见的是，在接下去的十月份，将又是一个非常激烈的竞争态势。同时，中国的汽车出口也将迎来新时代，新能源车将陆续唱主角，而对于车企来说，练好内功，做好产品是关键。