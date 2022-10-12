根据 IDC 发布的《中国 PC 显示器市场季度跟踪报告，2022 年第二季度》，2022 年第二季度中国 PC 显示器出货量 624 万台，同比下降 22.2%。中国宏观经济进入复杂的调整期，上半年疫情反复，就业形势严峻。由于消费者信心下降，商用市场采购需求延缓甚至停滞，导致显示器产业链上下游受到严重冲击。

其中商用市场第二季度出货量 332 万台，同比下降 29.9%。政教订单大幅缩减，政教市场同比下降 41.1%；大客户预算缩减，同比下降 26.3%；中小企业面临生存压力，同比下降 23.5%。因市场需求下降，低价刺激市场作为增长的驱动力也不足够。

消费市场第二季度出货量 292 万台，同比下降 11.1%。618 年中大促在一定程度上刺激了消费需求，带动了二季度消费市场略有恢复，尤其本土品牌在线上销售保持增长。

高刷新率显示器持续渗透，电竞市场保持逆势增长

二季度中国市场刷新率≥144Hz 显示器出货量 103 万，同比增长 45.6%。高刷新率是娱乐人群的首选，也是办公人群升级设备的方向。各大品牌深度挖掘市场需求，在 618 低价刺激下，中国电竞显示器市场保持逆势增长。

常规曲面产品持续下降，曲面 Gaming 市场同比增长 2.4%

随着过去两年显示器产业链动荡不断，曲面显示器市场规模持续收缩，二季度中国曲面显示器出货仅有 50 万台，同比下滑 16%，相比历史曲面出货规模最大的 2020 年二季度下降了近 50%。另一方面在曲面主力供应商的努力下，曲面电竞市场规模持续下降了六个季度后，首次迎来增长，二季度增长 2.4%。

IDC 预计，2022 年中国显示器出货量将下降 18.9%。一方面受宏观经济影响企业采购减少；另一方面消费者购物意愿下降。虽然短期内，市场需求受到抑制，但随着疫情逐步稳定，各省刺激消费政策陆续出台，未来几年显示器市场将慢慢恢复。

IDC 认为：短期内需求收缩、汇率波动，显示器上下游都面临着严峻的考验。高收入人群是相对比较稳定的人群，厂商需持续关注高端市场机会，提升高端用户人群占比，至关重要。同时，产业链进入深度去库存周期，汇率上涨，成本有上调趋势，需注意及时调整库存以避免价格倒挂。