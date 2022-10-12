Meta 日前在年度 Connect 大会上推出了新 VR 头盔 Meta Quest Pro，它将于 10 月 25 日发售，售价为 1499 美元。

Quest Pro 配备高通骁龙 XR2-Plus 处理器，12GB 内存、256GB 存储空间，每眼 1800 x 1920 像素，最高 90Hz 刷新率。其配备了追踪传感器，可以复制用户的眼球运动和面部表情。

Meta 认为 Quest Pro 扮演的是 “生产工具” 角色，瞄准设计师、建筑师及其它创作专业人士。除了自家的 Horizon 和工作平台，Meta 也将微软 Word、Outlook、Team 变成了 VR 产品。

Meta 与微软达成的合作内容，包括把微软 Windows App、Teams 等产品与 Meta 元宇宙硬件整合。用户可以直接通过 Workrooms 参与 Teams 会议；微软 365 将与 Quest 对接，用户可以通过 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 编辑内容。云游戏方面，Xbox Cloud Gaming 会串流游戏投射到 2D VR 屏幕。

Meta 首先会通过消费渠道出售 Quest Pro，明年则是会增加企业级功能，比如移动设备管理、身份验证、付费支持服务等。