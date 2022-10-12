交通是社会转型的中心。随着用户和政策制定者转向新的出行方式，私家车在城市中的地位正在下降。Mobilize 领先于这些趋势，并为围绕城市和电动交通的新挑战提供了两个答案：Solo 概念车和 Ileo 概念车。Solo Concept 是一个前瞻性的移动项目，也是 Mobilize 致力于所有形式的移动目标的一部分。它是一款单人座车辆，设计占地面积小（1.37 m 长）。

更广泛地说，Solo Concept 展示了 Mobilize 超越当前汽车惯例的思维方式：它体现了超轻、自由流动和敏捷的机动性。该项目来自雷诺的印度工作室，该工作室以其非凡的创造力而闻名，设计师最初的想法涉及带雨伞的滑板车。通过 Solo Concept，身体和物体以一种感觉就像穿衣服的方式融合在一起。在这里，司机以凉爽、平静的半坐姿四处走动。Mobilize 还将这一概念视为与时尚界参与者合作的机会，例如为个性化打造游牧配饰（衣服、包和行李箱）。

Ileo Concept 由 Mobilize 和 Patrick Jouin iD 设计，包含充电点等一系列功能。基础设施元素是可移动和可持续的，融入我们周围的地理环境，有助于将它们连接起来，并让每个人都可以使用其实现电动旅行。

通过 Ileo 概念，Mobilize 展示了其对未来移动公共空间的愿景。这些多功能和模块化充电桩构成了一个便利设施中心：

– 电动汽车快速充电站 (22 kW DC)

– 微型移动站，配备固定电动踏板车或自行车的支架和标准连接器

– 带座椅、搁板和屏幕支架的座舱

安装在移动和模块化支架上的设施无缝地融入公共或私人空间。它们易于安装，因此您可以在需要时随时移动和调整它们。换句话说，这些充电岛是为人们设计的，有助于降低村庄、城市、购物中心、停车场和高速公路服务站的碳排放和噪音水平。其屋顶可以被植被覆盖，形成一个阴凉的树冠。Ileo Concept 是模块化的，可以使用汽车行业的二次电池并将它们与光伏电池板配对。Ileo Concept 中使用的组件 50% 由回收材料制成，95% 可回收。

Mobilize 要求法国设计师 Patrick Jouin 凭借他在城市设计方面的专业知识来设想未来的移动性。此次合作的目标是为人们提供适合城市、郊区和农村社区需求的充电设施。Ileo Concept 不会在不久的将来生产，但它是支持 Mobilize 在公共场所推出充电点生态系统计划的整体方法的一部分。